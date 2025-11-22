快訊

黃仁勳親曝「如何和川普溝通」：他擅傾聽 要用邏輯、務實方式

中央社／ 舊金山21日專電
輝達執行長黃仁勳。(路透) 路透通訊社
輝達執行長黃仁勳在舊金山參加慈善活動時，談到如何勸退川普暫緩派兵進入舊金山，他說之前致電川普，請總統和舊金山市長羅偉直接通話；「川普善於傾聽，如果你以邏輯的、務實的、有常理的方式向他說明，他會聽進去。」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳20日和太太Lori一起出席舊金山歌劇院「孫悟空」（The Monkey King）演出活動，展現對歌劇院和文化活動的支持。

黃仁勳在場外接受媒體訪問，談到當初如何讓美國總統川普（Donald Trump）打消派遣聯邦執法人員進駐舊金山的念頭。黃仁勳表示，「我打電話給他（川普總統），讓他知道羅偉（Daniel Lurie）真的做得很好...請他直接與羅偉市長談談。」

黃仁勳說，川普總統有一點非常擅長，他很會傾聽，如果你用邏輯、務實、並用大家都能理解的方式向他說明事情，他會聽進去。

黃仁勳表示，舊金山需要一點「嚴厲的愛」（toughlove）；無論是撫養孩子、創辦公司，還是做你熱愛的事情，在某個時候，嚴厲的愛是必要的。他稱讚羅偉做得很好。

被問及與「孫悟空」這個角色是否有相似之處，黃仁勳表示，孫悟空有點頑皮，他有魔法，還有神奇的力量，也很有野心，而且他是從石頭裡蹦出來的，所以在很多方面，他的起步是艱難的，從某些角度來看，感覺有一點像他（孫悟空）。

談到表演藝術，他說，AI是強大的工具，但沒有任何東西可以取代人與人間的互動。

舊金山 川普 歌劇院

