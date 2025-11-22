曾批川普偏離美國優先 MAGA大將格林突宣布辭去眾議員

美國共和黨籍的喬治亞州聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）曾是總統川普在華府最重要盟友之一，但兩人在聯邦政府因歐記健保停擺、加薩走廊等外交政策與淫魔富豪艾普斯坦檔案公開等議題多次爆發衝突。川普約一周前正式撤回對她的支持，而格林也在21日宣布將辭去眾議員職務。

格林在社群媒體發布聲明指出：「如果我被MAGA公司拋棄，被新保守派、大型藥廠、大型科技公司、軍工複合體、外國領袖，及那些不理解普通美國人的精英金主取代，那麼許多普通美國人也同樣被拋棄與取代了。」MAGA公司是川普陣營的超級政治行動委員會。

她表示：「在此之前，我會回到我所愛的人身邊，讓生活如常，並迎接新的道路。我將辭去公職，最後一天定於 2026年1月5日。」

格林在2020年首次當選國會議員，並在2024年選舉中以超過64%得票率連任。她稍早受訪時批評川普並未聚焦於他曾承諾要落實的「美國優先」政策，反而過度投入外交議題。川普則回擊稱她「古怪」（wacky），並指責格林心存怨氣，因他曾阻止她競選喬治亞州聯邦參議員或州長，這也象徵兩人的最新分歧。