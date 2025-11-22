快訊

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝「已買到票」：日本人還要抽

Twice開唱「子瑜回來了」！ 賴總統：演唱會受歡迎…代表許多人有錢有閒

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

曾批川普偏離美國優先 MAGA大將格林突宣布辭去眾議員

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國共和黨籍聯邦眾議員格林（中）2024年10月15日在亞特蘭大舉行的川普競選造勢活動登台。美聯社
美國共和黨籍聯邦眾議員格林（中）2024年10月15日在亞特蘭大舉行的川普競選造勢活動登台。美聯社

美國共和黨籍的喬治亞州聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）曾是總統川普在華府最重要盟友之一，但兩人在聯邦政府因歐記健保停擺、加薩走廊等外交政策與淫魔富豪艾普斯坦檔案公開等議題多次爆發衝突。川普約一周前正式撤回對她的支持，而格林也在21日宣布將辭去眾議員職務。

格林在社群媒體發布聲明指出：「如果我被MAGA公司拋棄，被新保守派、大型藥廠、大型科技公司、軍工複合體、外國領袖，及那些不理解普通美國人的精英金主取代，那麼許多普通美國人也同樣被拋棄與取代了。」MAGA公司是川普陣營的超級政治行動委員會。

她表示：「在此之前，我會回到我所愛的人身邊，讓生活如常，並迎接新的道路。我將辭去公職，最後一天定於 2026年1月5日。」

格林在2020年首次當選國會議員，並在2024年選舉中以超過64%得票率連任。她稍早受訪時批評川普並未聚焦於他曾承諾要落實的「美國優先」政策，反而過度投入外交議題。川普則回擊稱她「古怪」（wacky），並指責格林心存怨氣，因他曾阻止她競選喬治亞州聯邦參議員或州長，這也象徵兩人的最新分歧。

眾議員 川普 美國

延伸閱讀

華爾街日報社論：川普2.0首對台軍售 有助台海嚇阻

和平計畫逼烏讓步　川普：若烏不滿提案只能繼續戰爭

川普擬擴大離岸能源鑽探

川普政府移民掃蕩行動盯上紐奧良 250名執法人員最快周五抵達

相關新聞

曾批川普偏離美國優先 MAGA大將格林突宣布辭去眾議員

美國共和黨籍的喬治亞州聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）曾是總統川普在華府最重要盟友之一，但...

與紐約市長當選人曼達尼見面不槓了 川普：為他加油

美國總統川普21日與紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）在白宮會面，兩人在周五會面前隔空交火多時，面對面...

雙方曾激烈口水戰…曼達尼會川普「沒有火花只有笑容」 白宮一片祥和

數月以來的互相攻訐今天煙消雲散，紐約市長當選人曼達尼與美國總統川普在白宮會晤，雙方堆滿笑容，承諾擱置分歧，共商紐約市未來

最新民調出爐！約半數美國人喜歡民主 但不認為美國民主運作良好

最新民調顯示，約半數美國成年受訪者認為，美國民主運作「非常差」或「有些不佳」，只有約1/4認為運作得「非常好」或「還算良...

劉德音矽谷獲羅伯特諾伊斯獎 「並肩台積電30年是畢生榮幸」

台積電前董事長劉德音今天在矽谷獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N.Noyce Award），他表示，過去30年與台積電...

魏哲家矽谷領「羅伯特諾伊斯獎」獻給台積電團隊 現場科技大咖雲集

台積電董事長暨總裁魏哲家今天在加州聖荷西獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）。他表示，這個獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。