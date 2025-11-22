快訊

川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看

日職／新球季穿上西武73號 林安可：挑戰日職由衷開心

酸高市府嗆告「有夠暖」！陳菁徽再指多位綠委交往月世界垃圾山主嫌

與紐約市長當選人曼達尼見面不槓了 川普：為他加油

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普21日於橢圓形辦公室會晤了紐約市當選市長曼達尼。（美聯社）
美國總統川普21日於橢圓形辦公室會晤了紐約市當選市長曼達尼。（美聯社）

美國總統川普21日與紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）在白宮會面，兩人在周五會面前隔空交火多時，面對面的現場互動卻意外親切，川普稱兩人出乎意料地同意很多事情；川普說，他希望曼達尼能做得很好，川普政府也會提供幫助；川普說，他會為曼達尼加油。

打從曼達尼參加紐約市長選舉，川普就多次表達對曼達尼的不滿，甚至標籤自詡是民主社會主義者的曼達尼是共產主義者，連白宮過去也加入評論，指如果曼達尼當選紐約市長，川普恐怕很難與這樣的人的共事。

由於曼達尼反對川普政府的移民政策，川普甚至曾表示，如果曼達尼當選後，選擇抗拒移民及海關執法局（ICE）探員在紐約市逮捕非法移民罪犯的行動，聯邦政府勢必會逮捕他；而主打進步政策的曼達尼則曾稱呼川普是獨裁者，並在紐約市長選舉期間成為對抗川普的象徵性人物之一。

川普21日與曼達尼在白宮會面，兩人閉門會談約25分鐘，曼達尼表示，兩人異中求同，有非常多產的對話，聚焦在對紐約共同的喜愛，以及如何解決紐約市民負擔能力（affordability）的問題；川普說，出乎他的預料，兩人同意很多事情，指兩人有一個共通點，就是希望紐約市能獲得成功。

川普指出，兩人談到紐約市的治安，也提到紐約需要更多住房，指曼達尼也同意這麼做；川普說，這是他在報紙上讀不到的內容，稱聽到曼達尼這麼說是邁出非常正面的一步，並表示，他希望幫助曼達尼，而不是傷害他。

川普說，他希望曼達尼能夠做得很好，而川普政府會幫助他這麼做；川普甚至暗示他很多觀點與民主社會主義者相同，指當年民主黨聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）被擠下總統選舉之後，川普拿到很多桑德斯的票源。

川普稱讚曼達尼，指他從名不經傳到拿下紐約市長是一件不容易的事，並表示，曼達尼有機會為紐約做出很大的貢獻，指紐約正在關鍵抉擇點之上；川普說，曼達尼需要聯邦政府的幫忙，而聯邦政府會提供幫助；川普也說，他相信曼達尼想要做得比以前更好，如果曼達尼能做到，聯邦政府會為他加油，「我會為他加油」。

在接受媒體訪問時，兩人過往的矛盾也被搬上檯面，不過川普釋出善意；川普表示，他曾被叫過比獨裁者更糟糕的稱呼，所以並沒有那麼污辱人。

當曼達尼為媒體問到是否肯定川普是法西斯主義者，川普也為他解圍說，「沒關係，你可以說『是』就好，這比解釋來得簡單，我不在意。」

川普 紐約

延伸閱讀

和平計畫逼烏讓步　川普：若烏不滿提案只能繼續戰爭

傳美考慮放行輝達晶片輸中 華府鷹派憂助長北京軍力

川普擬擴大離岸能源鑽探

川普政府移民掃蕩行動盯上紐奧良 250名執法人員最快周五抵達

相關新聞

與紐約市長當選人曼達尼見面不槓了 川普：為他加油

美國總統川普21日與紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）在白宮會面，兩人在周五會面前隔空交火多時，面對面...

雙方曾激烈口水戰…曼達尼會川普「沒有火花只有笑容」 白宮一片祥和

數月以來的互相攻訐今天煙消雲散，紐約市長當選人曼達尼與美國總統川普在白宮會晤，雙方堆滿笑容，承諾擱置分歧，共商紐約市未來

最新民調出爐！約半數美國人喜歡民主 但不認為美國民主運作良好

最新民調顯示，約半數美國成年受訪者認為，美國民主運作「非常差」或「有些不佳」，只有約1/4認為運作得「非常好」或「還算良...

劉德音矽谷獲羅伯特諾伊斯獎 「並肩台積電30年是畢生榮幸」

台積電前董事長劉德音今天在矽谷獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N.Noyce Award），他表示，過去30年與台積電...

魏哲家矽谷領「羅伯特諾伊斯獎」獻給台積電團隊 現場科技大咖雲集

台積電董事長暨總裁魏哲家今天在加州聖荷西獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）。他表示，這個獎...

透過雇主買健保…明年保費漲7%僅加薪3.1% 影響1.6億美國人

俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)保費調漲是共和黨的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。