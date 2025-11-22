聽新聞
0:00 / 0:00

川普：要求烏克蘭下周四前接受28點和平計畫

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

俄烏戰爭延燒至今，有報導指出，美俄日前向烏克蘭總統澤倫斯基提出28點和平計畫，華盛頓郵報指出，美國白宮正施壓烏克蘭在感恩節之前簽署這項提案，否則將失去美國的支持；美國總統川普21日受訪時也表示，下周四（27日）看起來是適當的期限。

華盛頓郵報報導指出，美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）20日向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出白宮特使威科夫與俄羅斯特史德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）共同擬訂的28點和平協議。

報導表示，該計畫被揭露的內容觸及到不少烏克蘭的紅線，包括大幅裁軍、割讓俄國未占領的領土等；澤倫斯基21日向烏克蘭全國發表演說，稱烏克蘭正面臨歷史上最艱難的時刻，指烏克蘭可能面對非常艱難的抉擇。

對此，川普21日接受福斯廣播訪問時則說，他認為烏克蘭很快會失去那些未被占領的領土；川普也說，俄國不會再挑起戰火，指俄軍在俄烏戰場上遭到重擊；川普也認為說，美國給予烏克蘭最精良的武器，不過他也稱讚烏克蘭軍隊非常勇敢。

川普說，對俄國的制裁仍會繼續，他不打算撤回任何制裁。

對於烏克蘭接受和平計畫的期限，川普說，他過去設定過很多期限，通常如果進展良好，通常會延長期限，但他認為下周四是適當的時間點。

烏克蘭 川普 美國

延伸閱讀

川普：要求基輔在感恩節前同意俄烏和平計畫很恰當

和平計畫迫烏讓步 澤倫斯基：烏克蘭史上最艱難抉擇

川普政府移民掃蕩行動盯上紐奧良 250名執法人員最快周五抵達

川普擬擴大美國離岸石油鑽探 面積相當亞馬遜雨林

相關新聞

川普：要求烏克蘭下周四前接受28點和平計畫

俄烏戰爭延燒至今，有報導指出，美俄日前向烏克蘭總統澤倫斯基提出28點和平計畫，華盛頓郵報指出，美國白宮正施壓烏克蘭在感恩...

最新民調出爐！約半數美國人喜歡民主 但不認為美國民主運作良好

最新民調顯示，約半數美國成年受訪者認為，美國民主運作「非常差」或「有些不佳」，只有約1/4認為運作得「非常好」或「還算良...

劉德音矽谷獲羅伯特諾伊斯獎 「並肩台積電30年是畢生榮幸」

台積電前董事長劉德音今天在矽谷獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N.Noyce Award），他表示，過去30年與台積電...

魏哲家矽谷領「羅伯特諾伊斯獎」獻給台積電團隊 現場科技大咖雲集

台積電董事長暨總裁魏哲家今天在加州聖荷西獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）。他表示，這個獎...

透過雇主買健保…明年保費漲7%僅加薪3.1% 影響1.6億美國人

俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)保費調漲是共和黨的...

川普將會準紐約市長曼達尼 白宮發言人：共產主義者要來

川普總統和紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)素來針鋒相對，在競選期間曼達尼曾誓言要讓紐約市免受川普威脅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。