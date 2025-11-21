超人1939年首期漫畫拍賣　912萬美元成交創紀錄

中央社／ 達拉斯21日綜合外電報導

一本1939年出版的「超人」第一期（Superman #1）初版漫畫被譽為漫畫收藏界極品，昨天它以912萬美元拍賣價格售出，比先前的漫畫拍賣最高成交紀錄要多出超過300萬美元。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，這本漫畫昨天以912萬美元（約新台幣2億8600萬元）的拍賣價格成交，據信是漫畫的最高成交紀錄。

「傳統拍賣公司」（Heritage Auctions）指出，「超人」第一期為「漫畫收藏的極品」。

這本珍貴漫畫是美國加州北部一個家庭的3兄弟在母親去世後清理遺物時所發現，位置是在房子閣樓的一個箱子內。

此本漫畫能高價售出，也是因為保存狀況相當良好， 漫畫書況認證機構「鑒定保證公司」（CertifiedGuaranty Company）對它給出評價9分，而最高分為10分。

