最新民調出爐！約半數美國人喜歡民主 但不認為美國民主運作良好

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國總統川普。 路透
最新民調顯示，約半數美國成年受訪者認為，美國民主運作「非常差」或「有些不佳」，只有約1/4認為運作得「非常好」或「還算良好」。這與幾十年前形成鮮明對比—當時大多數人認為民主大致運作良好。

美聯社報導，查爾斯凱特林基金會（Charles F.Kettering Foundation）與蓋洛普民意測驗中心（Gallup）共同進行的一項民調發現，大約2/3受訪者「強烈同意」或「同意」民主是最好的政體。持反對意見的人極少，但約1/3表示「沒有意見」。然而，在普遍感到對民主運作失望的同時，少有人相信國家的領導人真正致力於民主治理，或認為政府決策反映民意。

調查顯示，美國成年人對彼此是否致力於民主普遍不疑，但對政治領導人是否如此則不太確定。超過4成的受訪者不相信領導人致力於維持強健的民主，而約3成表示不確定。

同時，只有約1/4受訪者認為政府決策反映多數人的意願，或努力服務公民的最佳利益。

這份民調是蓋洛普與查爾斯凱特林基金會共同啟動的一項計畫的一部分，旨在研究美國人如何體驗民主。13日公布的民調報告是根據今年7至8月針對超過20000名美國成年人的訪問結果。此時正逢美國政治動盪期—極端的黨派對立、快速的社會變遷與深層的經濟焦慮—同時全國也將於明年歡慶「獨立宣言」（Declaration of Independence）簽署250週年紀念。

● 跨黨派的不滿：民主運作不良

民主黨目前處於在野地位，民主運作不佳的感受在民主黨人之間更普遍。

現年55歲、來自佛羅里達州薩拉索塔（Sarasota）的3D建模師裴利（ Doug Perry）說：「我覺得民主正在崩壞。」

他將矛頭指向川普總統，並以2021年1月6日那場攻擊國會、試圖推翻川普敗選結果的事件為例，認為許多美國人因此而不再相信民主。

唯一比民主黨人與獨立選民更可能認為民主「運作良好」的是自稱「堅定的共和黨人」，但住在愛荷華州首府狄蒙（Des Moines）郊區、退休護士布萊克（ Bobbi Black）並不屬於這群人。

她提到最近的政府停擺危機—創下最久紀錄—以及國會普遍無法達成跨黨協議，都是民主惡化的跡象。

● 對國會與司法體系的信心低迷

另一項由蓋洛普在2023年進行的民調發現，只有約3成美國成年受訪者對民主運作「感到滿意」；相比之下，在1984年蓋洛普首次提出此問題時，約6成的人感到滿意。

最新民調發現，經濟困難者特別可能對民主的表現感到悲觀。

然而，不滿也延伸到美國的制度本身。

只有不到1/3受訪者認為，任何制度、政府部門或民主理念的運作表現「非常好」或「還算良好」。

只有大約2成認為國會、刑事司法系統、聯邦與州地方之間的分權制度，以及三權分立，運作良好。認為「法律之前、人人平等」這一理想運作良好的受訪者也是只有大約2成。

