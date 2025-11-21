劉德音矽谷獲羅伯特諾伊斯獎 「並肩台積電30年是畢生榮幸」

快訊

中央社／ 聖荷西20日專電
台積電前董事長劉德音（中）20日在矽谷與台積電董事長暨總裁魏哲家（左2）共同獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）。 中央社
台積電前董事長劉德音今天在矽谷獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N.Noyce Award），他表示，過去30年與台積電夥伴並肩工作是畢生榮幸；感謝業界夥伴的共同努力，為半導體產業建立卓越的晶圓代工生態系。

美國半導體產業協會（SIA）今天在加州聖荷西舉行Robert N. Noyce獎頒獎晚宴，劉德音與妻子唐祖慈一同出席，他發表得獎感言時，感謝妻子陪他走過人生高低起伏。

劉德音回憶，在加州大學柏克萊分校（UCBerkeley）求學時期，論文指導教授鼓勵他試著將自己沉浸在微小尺度裡，感受結構的複雜再嘗試架構，這啟發了他之後在半導體製程開發上的工作。他說，每一代技術的複雜度至少增加4倍，保持謙卑才能應對挑戰。

劉德音也感謝過去在貝爾實驗室 （BellLaboratories）時，主管曾不斷鼓勵他是個頂尖人才，這份期望讓他與團隊持續努力不懈。

劉德音向過去在台積電的同事致謝，包括與他共同獲獎的台積電董事長魏哲家

他說，過去30年與台積電夥伴一起共事，是一生的榮幸，「沒有你們，我今天無法站在這裡」。

劉德音感謝業界夥伴的共同努力，為半導體產業建立了卓越非凡的晶圓代工生態系，這一切從來都不是理所當然的，相信半導體業界共同抱持著的樂觀態度，能夠將晶片的運算效能提升數百萬倍。

劉德音今天與魏哲家在業界人士見證下，共同獲頒象徵半導體界至高榮譽的Robert N. Noyce獎，也凸顯台灣半導體在全球的重要地位。

