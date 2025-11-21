魏哲家矽谷領「羅伯特諾伊斯獎」獻給台積電團隊 現場科技大咖雲集

快訊

中央社／ 聖荷西20日專電
台積電董事長暨總裁魏哲家在加州聖荷西獲頒羅伯特諾伊斯獎。 法新社資料照
台積電董事長暨總裁魏哲家今天在加州聖荷西獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）。他表示，這個獎項不僅是頒給他個人，他要獻給台積電團隊，能跟台積電眾多優秀夥伴一起共事，他感到非常榮幸。

美國半導體產業協會（SIA）今天在加州聖荷西舉行羅伯特諾伊斯獎頒獎晚宴。台積電董事長暨總裁魏哲家、台積電前董事長劉德音今年共同獲獎，並親自出席頒獎晚宴。這座獎項象徵半導體界至高榮譽。

魏哲家發表得獎感言，感謝評選委員會的決定，這個獎項不僅是頒給他個人，他要將獎項獻給整個台積電團隊，很榮幸能與台積電眾多優秀夥伴一起共事。

他回顧生涯發展表示，曾經想過當醫生，但很怕看到血，也曾經考慮當建築師，不過對設計圖沒什麼感覺，最終選擇了電機工程。

魏哲家強調自己是個幸運的人，半導體產業在世界上變得越來越重要。

他幽默表示，當台積電董事長的好處就是不用再每週寫報告；能和許多優秀的執行長，像是在場的超微（AMD）執行長蘇姿丰等人接觸互動，也是這份工作的美好之處。

最後，魏哲家再次感謝能夠獲得獎項殊榮。

羅伯特諾伊斯（Robert N. Noyce）為積體電路共同發明人，也是半導體產業最具影響力的先驅之一，又被外界稱為「矽谷市長」（the Mayor of SiliconValley）。

SIA每年頒發Robert N. Noyce獎，表彰在技術和公共政策領域為半導體行業做出傑出貢獻的領導者。台積電創辦人張忠謀、超微執行長蘇姿丰、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾分別於2008、2020、2021年獲獎，今年SIA將獎項頒給魏哲家和劉德音。

今晚現場，半導體業界人士雲集，蘇姿丰外，英特爾（Intel）執行長陳立武、高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）等人皆出席。

黃仁勳夫婦今晚在舊金山參加文化慈善活動，舊金山與聖荷西兩地車程相距約1.5小時，並未出席晚宴活動。他以錄影形式向魏哲家和劉德音致意。

