川普擬擴大美國離岸石油鑽探 面積相當亞馬遜雨林

中央社／ 洛杉磯20日綜合外電報導

美國總統川普政府今天表示，計劃開放數百萬平方公里的美國沿岸水域進行石油和天然氣鑽探，此舉可能導致化石燃料開採規模的大幅擴張。

法新社報導，根據美國內政部宣布的計畫，政府將提供34個租賃標售案，允許在約5億公頃的水域進行鑽探，面積相當於一整個亞馬遜雨林。

這項提案涵蓋從未鑽探過的阿拉斯加州北海岸、川普政府稱作美國灣（Gulf of America）的墨西哥灣，以及加州外海等水域。

內政部長柏根（Doug Burgum）在提及川普的前任拜登（Joe Biden）時表示：「拜登政府對離岸石油和天然氣租賃踩下煞車，癱瘓了美國離岸生產的長期布局。」

柏根主張，離岸能源生產需要大量時間和投資。

他指出：「透過推進強健且具前瞻性的租賃計畫，我們正在確保美國的離岸產業保持強大，我們的工人維持就業，且我們的國家在未來數十年持續保有能源主導地位。」

不過，政府今天宣布的計畫可能會在國內面臨反彈，特別是來自加州；加州政府已矢言要阻止在加州沿岸水域進行鑽探。

加州州長紐松（Gavin Newsom）表示：「川普的愚蠢計畫危及我們的沿海經濟和社區，並損害加州民眾的福祉。這種為了他那些石油大金主而出賣我們海岸線的魯莽企圖，注定失敗。」

這項提案預計也將在墨西哥灣地區面臨反對，當地對於2010年「深水地平線」（Deepwater Horizon）鑽油平台災難性漏油事件仍記憶猶新，當時數百萬加侖的石油摧毀了觀光業和漁業。

佛羅里達州的共和黨籍聯邦參議員史考特（RickScott）也迅速對川普的計畫提出反對。

他在社群平台X上寫道：「佛州的海岸必須排除在石油鑽探之外，以保護佛州的觀光、環境和軍事訓練機會。」

