FT：台美協議料近期公布 台灣估承諾投資4,000億美元 計入台積電投資

英國金融時報（FT）引述知情人士報導指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約為4,000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1,650億美元，台灣也將支持在美國建立類似台灣的科學園區。

報導指出，台灣支持在美國建立科學園區，為台美預料近期將公布協議的一環。一位美國官員描述，這項協議草案將包含「介於與日本協議和與南韓協議之間」的投資承諾，暗示台灣可能承諾在美國投資約4,000億美元，「差異在於，在台灣的情況下，這些不是模糊的承諾，而是已經規劃中、甚至正在進行中的投資」。

知情人士透露，台積電在亞利桑那州承諾投資的1,650億美元，可能是台灣對美投資承諾總額的一部分。美國貿易代表署（USTR）並未回應FT記者的置評請求。

台灣行政院政委兼國科會主委吳誠文在這篇報導接受的專訪表示，美國將不會以高關稅「懲罰」台灣領先世界的半導體產業，台北也將協助美國學習如何借鑒台灣的產業模式，讓美國成為晶片製造強權，「他們了解懲罰台灣不符合他們的利益」，台北也已和華府達成「共識」，台灣將支持美國晶片業的發展，換取關稅減免。

美國總統川普已對台灣輸美產品課徵20%的關稅，雖低於4月「解放日」公布的32%，但比日本或南韓高5個百分點，這些對等關稅豁免晶片業，但川普政府另對晶片業展開232條款的國安調查，可能對晶片、生產晶片所需的工具和零組件、以及廣泛電子產品課徵關稅。

台灣正尋求與美國敲定關稅協議，並正等待美國針對晶片業的232國安調查結果。川普政府已施壓台灣將更多晶片生產移往美國。美國商務部長盧特尼克去年9月建議台美晶片生產能夠「五五開」，但遭台北拒絕。

台灣分享建立科學園區經驗

台灣在與川普政府談判時，已主動提出分享台灣建立科學園區的經驗。吳誠文形容台灣科學園區體系「獨特」，「當然，這牽涉到如何製造晶片的秘訣，但同時也關乎科學園區的管理、吸引廠商進駐，及整合學術研究與產業」，「沒有其他國家做到我們已辦到的事情」。

這些科學園區為科技製造商提供低廉的土地、即時可用的基礎設施，以及協助取得許可、徵才和租稅優惠等服務，幫助建立支援效率和創新的整合生態系，相較下，美國的新投資者需要自己開發土地，常使製造延後。

但吳誠文也說，台積電多數美國客戶的營運都遍布全球，「把晶片運到美國，再運往世界各地，不太合理」。他也堅稱，台北堅定承諾將將先進研發留在台灣，不允許國內產業遭「掏空」，「如果我們把研發移往海外，對我們來說將有危險」，「新型武器和國防系統都依賴先進晶片」。

他表示，台灣政府正尋求多元化經濟模式，聚焦於無人機、機器人及醫療科技等領域，希望「不像現在完全依賴半導體」，「我們需要找到第二塊『矽盾』」，「我認為我們無法將維持這個地位五到十年以上」。