快訊

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

川普稱女記者「小豬」 白宮稱總統坦率透明

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國總統川普先前稱1名女記者「小豬」，當時這名記者正就已故性犯罪富豪艾普斯坦一事追問川普。白宮今天為川普辯護，稱總統言論反映為人坦率透明。

路透社報導，女記者盧西（Catherine Lucey）14日在總統專機空軍一號追問川普有關艾普斯坦（JeffreyEpstein）一事時，川普俯身靠近她說：「安靜點，小豬。」這段對話隨後在網路瘋傳。

艾普斯坦在日前公布的電郵中聲稱川普「知道那些女孩的事」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天就此表示，美國選民之所以再次投給川普，就是因為他的坦率。記者們應該欣賞他坦誠回答問題時的態度。

李威特在白宮記者會說：「他（川普）看到假新聞就會指出來，並對散布假訊息的記者感到惱怒。」但李威特並未提供任何關於不實報導的證據。

李威特亦表示，「但他（川普）同時也給予媒體前所未有的採訪機會，幾乎每天都會回答記者提問。」

川普18日亦在橢圓形辦公室怒斥1名女記者「糟糕透頂」。這名女記者就記者哈紹吉（JamalKhashoggi）遇害事件詢問來訪的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），同時質疑川普為何沒有公布艾普斯坦調查檔案。

川普19日簽署法案，命令司法部公布對艾普斯坦長期調查的相關文件。他先前曾一度拒絕公開這些文件。

專業記者協會（SPJ）本週發表聲明，譴責川普對記者的貶抑性言論，並指出他曾多次使用侮辱性言語詆毀女性。

白宮除了李威特先前的說法，拒絕再就川普的「小豬」言論發表任何評論。

專業記者協會執行董事亨德里（Caroline Hendrie）表示，「沒有人認為總統必須成為記者的頭號粉絲，但以侮辱性言論攻擊女記者，絕對不應容忍。」

川普 小豬 白宮

延伸閱讀

【專家之眼】川普會下令攻打委內瑞拉嗎？

川普扛不住民怨？豁免237項農產品對等關稅…網酸：為選舉退讓

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑

物價高惹民怨 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

相關新聞

美人權報告政策大轉彎 將納入性別變更與平權議題

美國今天表示，國家指標性的人權報告將出現重大轉變，未來會開始追蹤支持兒童性別變更，以及推動多元化與平權計畫的國家

FT：台美協議料近期公布 台灣估承諾投資4,000億美元 計入台積電投資

英國金融時報（FT）引述知情人士報導指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可...

【專家之眼】權力、金錢與性：美國菁英的崩壞

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的名字幾乎成為了當今美國政治與財經菁英圈的「佛地魔」，成為不可言說的名字。這名...

民主黨拍片號召拒遵非法命令 川普怒批叛國可處死

美國總統川普今天在社群媒體以「煽動叛亂」痛批一群民主黨國會議員，稱對方行為「可處死刑」。民主黨人在一支影片裡提醒軍人們不...

美跨黨派議員出招 禁晶片法補助廠買中國製設備

美國跨黨派國會議員團體今天在聯邦眾議院提出一項法案，將禁止領取「晶片法」（CHIPS Act）補助款的企業在10年內採購...

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑

美國總統川普20日指控一群民主黨籍國會議員從事「煽動行為」，並呼籲逮捕他們，理由是這幾位參眾議員在一段影片中提醒軍方及情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。