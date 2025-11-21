【專家之眼】權力、金錢與性：美國菁英的崩壞

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的名字幾乎成為了當今美國政治與財經菁英圈的「佛地魔」，成為不可言說的名字。這名兼具投資客、皮條客及權力掮客身份的男人，即使已莫名其妙的死在獄中，但是隨著他留下的資料、名單和通信一一出現公眾視野，揭開美國神壇上權勢人物不可見人的黑暗一面。而川普政府之所以公開部分資料，表面上宣稱要顯示透明，其實更像是在政治鬥爭中撕裂對手、轉嫁責任的手段，又是一場精采絕倫的政治大戲。

最近，名重學界與財經界的前美國財政部長、哈佛大學前校長桑默斯（Larry Summers）與艾普斯坦的電郵內容曝光，更是驚爆美國社會。從信件中透露的親密程度、頻繁請託，以及艾普斯坦自稱為其「僚機（wingman）」為其感情生活出謀劃策的離譜內容，深刻動搖了人們對美國學術、政治與財經菁英的信任。

最勁爆的是桑默斯向艾普斯坦請益如何追求一位女弟子，而這名女性正是中共財經高官金立群的女兒金刻羽，而桑默斯仍處於婚姻狀態。金刻羽在哈佛大學取得經濟學博士學位，曾接受桑默斯在學術上的指點；而金立群曾是中共財政部前副部長、亞洲基礎設施投資銀行的首任行長。桑默斯與艾普斯坦兩人的通信中，曾討論如何利用私人的基金會來擄獲芳心，也對MeToo運動大放厥詞。

這兩件事疊加起來，勾勒出一幅醜陋的美國菁英生態圖景：菁英之間彼此庇護與守望相助，利用彼此的影響力、資源和名望，口頭上宣稱捍衛道德、正義與民主價值，私下卻與臭名昭彰的性犯罪者存在千絲萬縷的利益與社交關係。直到醜聞曝露，才上演一出「深感羞愧」、「退出公共場合」的道德劇。這不單是孤立事件，而是美國體制性的問題，是根深蒂固的領導階層的腐化。

美國社會一向標榜「透明治理」、「法治精神」與「公共責任」，但愈接近權力核心，這些價值愈淪為空話。愈有權勢的人，反而愈不受監督。艾普斯坦不只是一名性犯罪者，更是菁英世界的「人脈中樞」，連結華爾街大亨、政客、科技與媒體名人，以及常春藤盟校學者。這也使艾普斯坦得以逃避法律的嚴懲，很重要的原因就是他背後這群有力人士編織的保護網。

從學術界、政界到財經界，總有人替艾普斯坦作證、出資、分擔名譽，因為他能帶來資金和人脈，成為資源的中介。這背後蘊含的是道德的雙重標準：即使公開講道德、講正義、一派嚴肅，私底下卻毫無自律。桑默斯電郵最駭人聽聞的，不是荒唐內容本身，而是這些人一面表現性別平等、行為自律，一面卻不避諱與艾普斯坦的利益往來和親密關係。

川普推動公開艾普斯坦的資料，也並非出於正義考量，而是深具政治算計。作為過去與艾普斯坦有交集的人，川普此舉更多是為了打擊民主黨及自由派學界，吸引支持者相信他是反菁英鬥士，並藉此轉移自身爭議焦點。川普控制發布的片面資料，事實上是掌控敘事權，而非揭開所有真相。

這起事件固然打擊民主黨與自由派人士，但同時也暴露出公眾對美國制度處理菁英醜聞的信任危機。普通人在司法面前被嚴格懲處，菁英則能以高體面方式逃避，制度無力查清真正的共犯結構，重要的權勢人物名字因「隱私」、「安全」理由被隱藏，公眾只能徒增猜疑與失望。這種情況削弱了制度的公信力，使得美國秩序為菁英設計的印象日益根深蒂固。

早在1950年代，美國社會學家米爾斯（C. Wright Mills）就出版《權力菁英》（The Power Elite）一書，深刻揭示了美國社會中權力結構的本質。他指出，美國社會中真正掌握權力的是經濟、政治和軍事三大領域的菁英階層。這三方形成緊密的聯繫與共同利益，彼此支持、相互依賴，形成一個權力網絡，支配美國社會的決策與方向。這些菁英群體往往來自經濟與教育的世襲背景，形成一張綿密排他的人際網。

當艾普斯坦資料揭開更多的醜聞，在草根社會的反彈也在醞釀，從美國左右都出現民粹政治領袖可見一斑，民主、共和兩黨的建制派正受到來自民粹主義的挑戰。正如米爾斯所指出，出於對權力的貪婪與自滿，菁英並沒有意識到那些被統治者正用質疑與敵意的眼光看著他們。