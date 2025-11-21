快訊

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普13日在白宮東廳舉行的行政命令簽署儀式上演講。歐新社
美國總統川普13日在白宮東廳舉行的行政命令簽署儀式上演講。歐新社

美國總統川普20日指控一群民主黨籍國會議員從事「煽動行為」，並呼籲逮捕他們，理由是這幾位參眾議員在一段影片中提醒軍方及情報界成員，有義務拒絕非法命令。

川普在真實社群發文寫道：「這叫做最高層級的煽動行為。我們國家的每一個叛徒都應該被逮捕並接受審判。他們的話絕不能被容許存在，否則我們將不再有國家！！！必須立下榜樣。」

他接著又發文強調：「這真的很糟，而且對我們的國家很危險。他們的言論不能被允許存在。來自叛徒的煽動行為！！！把他們關起來？？？煽動行為，可處以死刑！」他還轉發一則真實社群網友的貼文，上面寫著：「吊死他們，華盛頓就會這麼做！！」

18日發布的影像中，6名曾在軍方與情報界服役的民主黨人現身，向現役軍人發出警告：「對我們憲法的威脅不僅來自海外，也來自國內。」海軍退伍的亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）說：「我們的法律很清楚，你可以拒絕非法命令。」另一位海軍退伍的賓州聯邦眾議員德魯齊奧（Chris Deluzio）則補充道：「你必須拒絕非法命令。」

這段影像由密西根州聯邦參議員、前中央情報局（CIA）分析師史羅金（Elissa Slotkin）策劃；除凱利與德魯齊奧外，還包括前海軍預備役軍人古德蘭德（Maggie Goodlander）、前空軍軍官胡拉漢（Chrissy Houlahan）與前陸軍遊騎兵克羅（Jason Crow）等眾議員。影片未具體說明哪些命令可能被視為非法，但部分議員近日透露，他們聽到一些軍人對川普政府要求攻擊涉嫌海上販毒者的命令是否合法感到擔憂。

五角大廈20日上午並未回應川普貼文相關的提問。美國軍人宣誓效忠的是憲法，而非總統，傳統上遵循《統一軍事法典》（UCMJ）。UCMJ規定，軍人不論是否同意，都必須服從合法命令。然而，他們也有義務不服從「明顯非法的命令」，但此類情況罕見且在法律上充滿爭議。

民主黨對川普的威脅發出強烈譴責。衛報報導，白宮發言人李維特表示，川普不希望民主黨國會議員被處決。她說，影片中的國會議員「密謀」鼓勵現役軍人「違抗總統的合法命令」，並補充指出：「如果他們聽到這些現任國會議員傳達的激進訊息，可能引發混亂、煽動暴力，並肯定會擾亂指揮鏈。」

李維特接著暗示，民主黨的行為存在雙重標準。「如果這是共和黨國會議員，整個房間的人早就群情激憤了。」但她未對川普所發表的暴力威脅提供任何解釋。

