物價高惹民怨 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普19日在華府甘迺迪中心舉行的沙烏地阿拉伯投資論壇上演講。美聯社
美國總統川普19日在華府甘迺迪中心舉行的沙烏地阿拉伯投資論壇上演講。美聯社

彭博資訊20日報導，美國總統川普在選民對生活成本愈發不滿之際，擴大對牛肉、咖啡與番茄等巴西農產品的關稅減免，進一步放寬近期加徵關稅的排除範圍。

川普上周已取消這類商品的另一項10%關稅，但當時並未同步處理更高的稅率，新簽署的行政命令則將使數十項受歡迎的食品免除今年稍早對巴西商品課徵的40%關稅；而這項高額關稅當初是為懲罰巴西起訴前總統波索納洛而設定。

巴西是南美農業大國，對其食品加徵關稅使兩國市場的供應短缺更加惡化，也推升消費物價至新高。在川普處理經濟的表現評價走低之際，此次減免措施可能有助壓低咖啡、柳橙汁和牛肉價格，為食物成本沉重的美國家庭帶來一絲喘息。

同時，巴西總統魯拉的政府長期以來一直試圖說服川普取消相關關稅，此次讓步對魯拉而言亦是一項項重大勝利。

法新社報導，白宮公布的行政命令指出：「某些農產品將免徵額外徵收的從價稅率（ad valorem rate of duty）」。官員們認為「在其他相關考量之外，與巴西政府的談判已取得初步進展」，並在附件中詳細列出此次40%關稅的新豁免範圍。

稅率變動將追溯自13日起生效。

巴西 川普 稅率

