白宮：美不參加南非G20正式會談 派員交接主辦權

中央社／ 華盛頓20日專電

G20峰會將在南非約翰尼斯堡登場，南非表示，美國改變原先抵制峰會的態度，盼以某種形式參與。不過，白宮今天澄清，美方不會出席G20正式會談，僅是派代表到場確認美國將接棒為明年主辦國，在這屆峰會結束時進行交接。

法新社報導，華府先前宣布不會參加22日至23日舉行的20國集團（G20）峰會，原因是美國反對輪值主席國南非所設定的會議優先議題。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天表示，已收到美國通知，「這份通知是關於（他們）改變主意及以某種形式參加峰會」。

對此，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在記者會回應媒體提問表示，美方立場沒有改變，美國不會參加在南非舉行的G20正式會談。

她說，美方派出的代表僅是到場確認美國將成為明年G20會議的主辦國，在這屆峰會結束時進行交接，「他們並非到場參加（G20）正式會談」。

據報導，美國抵制這次G20峰會，與美國總統川普（Donald Trump）之前拒絕派官方代表出席在巴西舉行的氣候峰會COP30如出一轍。

南非將此次G20峰會主題設定為「團結、平等、永續」，重點是透過債務減免、融資措施，以支持開發中國家因應氣候變遷所引發的災害。

川普9月宣布，將在自己位於佛羅里達州邁阿密多羅（Doral）的高爾夫俱樂部，主辦明年G20高峰會議。

G20含19個成員國，也包括歐洲聯盟（EU）與非洲聯盟（African Union），這些成員輪流舉辦聚焦經濟政策的活動。美國是最具影響力的成員之一。

相關新聞

物價高惹民怨 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

彭博資訊20日報導，美國總統川普在選民對生活成本愈發不滿之際，擴大對牛肉、咖啡與番茄等巴西農產品的關稅減免，進一步放寬近...

美前副總統錢尼葬禮於華府舉行 拜登、布希預計出席但川普未獲邀

美國CBS新聞報導，美國前副總統錢尼的葬禮於美東時間20日上午11時於華府特區華盛頓國家座堂（Washington Na...

被逼公開淫魔案 白宮將反擊…川普嗆「要讓民主黨後悔」

美國總統川普十九日簽署「艾普斯坦文件透明法案」成為法律，指示司法部公開所有與淫魔富豪艾普斯坦有關、未列為機密的紀錄文件。...

歐盟外交首長：任何烏克蘭和平計畫 基輔歐洲都須參與

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，任何有關烏克蘭的和平計畫，都必須讓基輔與歐洲參與。美...

美烏克蘭特使凱洛格傳明年1月離任 烏克蘭失去重要支持者

四名消息人士向路透透露，美國總統川普的烏克蘭特使凱洛格告訴同僚，他計畫明年1月離任。路透指出，凱洛格離任意味川普政府將失...

來自歐洲無證客與移民較不焦慮 合法居留者常隨身帶綠卡

根據紐約時報與非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)最新研究調查，川普...

