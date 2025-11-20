美前副總統錢尼葬禮於華府舉行 拜登、布希預計出席但川普未獲邀

美國CBS新聞報導，美國前副總統錢尼的葬禮於美東時間20日上午11時於華府特區華盛頓國家座堂（Washington National Cathedral）舉行，預計將有多位前總統及前副總統出席，包括拜登、布希、賀錦麗和潘斯等人。現任總統川普和副總統范斯不會出席，一名白宮資深官員告訴CBS新聞，川普未獲邀。

錢尼縱橫政壇30多年，是最具影響力的美國副總統之一。他11月3日逝世，享壽84歲。錢尼的家人表示，錢尼死於肺炎和心血管疾病併發症。他曾於2012年接受心臟移植。

前總統拜登和布希已確認會出席錢尼葬禮。錢尼在2001年至2009年擔任布希的副總統，當時總統是布希。消息人士指出，將出席的前副總統包括賀錦麗、潘斯、高爾和奎爾。

川普和范斯將不會出席。一名白宮資深官員告訴CBS新聞，川普未獲邀。近年來，錢尼多次公開批評川普。錢尼過世後，川普未發表公開聲明。

CBS新聞指出，由於行程衝突，前總統柯林頓也不會出席錢尼葬禮。但一名助理表示，柯林頓會為錢尼的家人祈禱。