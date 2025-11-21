聽新聞
0:00 / 0:00

被逼公開淫魔案 白宮將反擊…川普嗆「要讓民主黨後悔」

聯合報／ 記者顏伶如、陳熙文／綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普十九日簽署「艾普斯坦文件透明法案」成為法律，指示司法部公開所有與淫魔富豪艾普斯坦有關、未列為機密的紀錄文件。司法部長邦迪將有卅天時間，須以「可搜尋且可下載的格式，公開所有由司法部所持有、與艾普斯坦相關的非機密紀錄、文件、通訊及調查資料」。

這項法案十八日在眾院、參院接連通過，一直反對此法案的川普最後因黨內壓力被迫改口。Politico網站十九日報導，白宮對於被此事逼到牆角感到沮喪，打算報復民主黨，川普準備反守為攻，讓要求公布檔案的民主黨人後悔。

民主黨長期指控川普與已故的艾普斯坦過從甚密，指川普知道艾普斯坦的罪行，反對公布檔案是為了掩蓋醜事。川普十九日反駁，指艾普斯坦終生是民主黨人，與民主黨人士關係密切還捐款給他們。

川普十九日在社群平台發文說，艾普斯坦與美國前總統柯林頓、前財政部長兼經濟學者桑默斯等人關係匪淺，川普並指艾普斯坦被控告後，眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯仍向他募款。

這些文件是對艾普斯坦被控引誘未成年人賣淫案的刑事調查，包括受害者和證人訪談、搜查其住所查獲的物品、司法部內部通訊、飛行記錄以及與艾普斯坦有關的人員和組織資訊。

川普在二○二四年總統選戰期間曾承諾公開這些文件，上任後卻改變主意，促使兩黨議員共同提出法案強制公開，儘管川普不需要國會決議就能公布所有文件。

川普 民主黨 司法 柯林頓 未成年 機密 受害者

延伸閱讀

「艾普斯坦電郵」重創聲譽！扛不住壓力？桑默斯暫卸哈佛教職

川普自誇控通膨、美國進入「黃金時代」…網曝真實慘況酸爆

川普簽署淫魔富豪案！司法部30天內須全數公開 獄中死因可能見光

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

相關新聞

被逼公開淫魔案 白宮將反擊…川普嗆「要讓民主黨後悔」

美國總統川普十九日簽署「艾普斯坦文件透明法案」成為法律，指示司法部公開所有與淫魔富豪艾普斯坦有關、未列為機密的紀錄文件。...

美前副總統錢尼葬禮於華府舉行 拜登、布希預計出席但川普未獲邀

美國CBS新聞報導，美國前副總統錢尼的葬禮於美東時間20日上午11時於華府特區華盛頓國家座堂（Washington Na...

歐盟外交首長：任何烏克蘭和平計畫 基輔歐洲都須參與

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，任何有關烏克蘭的和平計畫，都必須讓基輔與歐洲參與。美...

美烏克蘭特使凱洛格傳明年1月離任 烏克蘭失去重要支持者

四名消息人士向路透透露，美國總統川普的烏克蘭特使凱洛格告訴同僚，他計畫明年1月離任。路透指出，凱洛格離任意味川普政府將失...

來自歐洲無證客與移民較不焦慮 合法居留者常隨身帶綠卡

根據紐約時報與非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)最新研究調查，川普...

白宮傳要求美國國會否決管制輝達出口晶片的法案

彭博引述知情人士報導，白宮官員敦促國會議員否決一項管制輝達（NVIDIA）向中國大陸及其他敵對國家出售 AI 晶片的法案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。