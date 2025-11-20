快訊

賴總統核定！國防部對内發布晉升中、少將名單 下月1日生效

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

全台洗三溫暖！周末飆30度 下周東北季風增強這2日最凍剩16度

美烏克蘭特使凱洛格傳明年1月離任 烏克蘭失去重要支持者

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）8月25日在基輔與美國烏克蘭特使凱洛格（右）會面。路透
烏克蘭總統澤倫斯基（左）8月25日在基輔與美國烏克蘭特使凱洛格（右）會面。路透

四名消息人士向路透透露，美國總統川普烏克蘭特使凱洛格告訴同僚，他計畫明年1月離任。路透指出，凱洛格離任意味川普政府將失去重要的烏克蘭支持者。

路透報導，總統特使是暫時性職務，這種職務理論上必須經過美國聯邦參議院確認，才能在任滿360天後繼續留任。四名匿名消息人士表示，有鑑於現行法律，凱洛格已表明明年1月是自然離任的時間點。

凱洛格離任對烏克蘭而言將是不受歡迎的消息。烏克蘭等歐洲國家外交官普遍認為，凱洛格能傾聽他們的意見，而川普政府對於烏克蘭戰爭源頭的看法有時會傾向認同俄羅斯。

凱洛格可能離任消息傳出之際，烏克蘭正面臨新的外交阻力。2位知情人士19日對路透說，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基示意，烏方必須接受美方草擬的1個架構，以結束俄烏戰爭。該架構提議基輔放棄領土及部分武裝。

路透指出，這個架構是由川普特使威科夫領導規畫，凱洛格似乎並未參與起草工作。

與其他川普政府官員相比，凱洛格對俄國襲擊烏克蘭民用基礎設施的譴責更強烈。他有時會和威科夫發生衝突。威科夫重申了一些俄國總統普亭的論點，且一直倡導以不對等領土交換作為俄烏長期和平協議的一部分。

凱洛格任內的事蹟之一是促成白俄羅斯總統盧卡申科釋放數十名人質，換得美國有限的鬆綁制裁。

美國白宮和國務院均未回應置評請求。一位知道凱洛格決定的人士表示，凱洛格從未計畫在政府部門長期任職。

烏克蘭 美國 川普
