歐盟外交首長：任何烏克蘭和平計畫 基輔歐洲都須參與

中央社／ 布魯塞爾20日綜合外電報導
歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，任何有關烏克蘭的和平計畫，都必須讓基輔與歐洲參與。美國方面近期提出一項新方案，但該方案似乎重申了俄羅斯的要求。

法新社報導，卡拉斯在布魯塞爾出席歐盟外長會議前向媒體表示：「任何方案若要奏效，都需要烏克蘭人民與歐洲人的參與。」

她指出：「我們必須明白，這場戰爭中有一方是侵略者，另一方是受害者。我們還沒看到俄羅斯方面提出任何讓步。」

一名知情人士昨天告訴法新社，根據美國這項提案，基輔將必須割讓領土給莫斯科，並且將軍隊規模縮減一半以上。

美國媒體Axios稍早報導，莫斯科與華盛頓一直在磋商這項結束近四年戰事的秘密計畫。

該知情人士告訴法新社，目前尚不清楚美國總統川普（Donald Trump）本人是否支持這些方案。

卡拉斯表示，據她所知，烏克蘭或其歐洲盟友並未參與相關規劃。

她說：「我們歡迎所有有意義的努力以結束這場戰爭，但如同我們先前所言，和平必須是公正且持久。」

「如果俄羅斯真的渴望和平，早就可以同意無條件停火。」

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）則強調，烏克蘭的和平不能意味基輔「投降」。

巴霍指出：「我們需要展開討論，才能實現烏克蘭的公正與持久和平，而這些討論應該從接觸線上的停火開始，讓雙方能有秩序地針對領土與安全問題進行協商。」

烏克蘭 美國 俄羅斯
