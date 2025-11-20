快訊

白宮傳要求美國國會否決管制輝達出口晶片的法案

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
白宮立場轉變，轉而敦促國會議員否決一項管制輝達（NVIDIA）向中國大陸及其他敵對國家出售 AI 晶片的法案。歐新社
彭博引述知情人士報導，白宮官員敦促國會議員否決一項管制輝達（NVIDIA）向中國大陸及其他敵對國家出售 AI 晶片的法案

這項名為「GAIN AI 法」的提案，將建立一套制度，要求受到出口管制、不得外銷中國大陸及其他武器禁運國家的 AI 晶片，必須優先滿足美國客戶需求。這種「美國優先」的安排本來是為討好川普政府。輝達和超微（AMD）等業者形同無法把最好的產品賣給中國大陸。但川普先前又暗示願意放寬部分對陸限制，GAIN AI形同國會跨黨派的反制力量。

白宮有此立場，可說是輝達的一大勝利。輝達向來公開反對這個法案，並強調目前沒有任何美國客戶面臨供貨不足的問題。若 GAIN AI 最終未能通過，對微軟在內的美國大型雲端業者則是損失，因為此法案可以確保他們在硬體採購上不落後中國競爭對手，也可以順利地把先進 AI 晶片運往沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等美資資料中心設施。

然而，即使 GAIN AI 法受挫，並不代表國會將停止推動對中國大陸加強晶片管制，況且這立場在國會內仍擁有跨黨派的普遍支持。國會議員另外著手推動一項法案，準備把現行對中國大陸的 AI 晶片銷售管制法規化。這個較為單純的法案，要求負責審核受管制技術出口的商務部，在未來 30 個月內凡是高於目前對陸出口許可的晶片規格，一律不准出口。

這兩項法案都未定案。國會議員還在討論是否把 GAIN AI 納入正在協商的年度國防法案，同時也在安排第二項名為 2025 年「安全且可行出口法」（SAFE）提出的時機。

整體來看，國會正積極尋求在半導體出口管制方面扮演更大角色，這也是美中科技和貿易角力中逐漸浮上檯面的核心戰場。

川普團隊已許可對波斯灣國家出售晶片，也同意恢復對中國出口 H20 晶片。川普也曾表示，他不排除讓輝達向中國大陸出售降規的新版 Blackwell 系列先進晶片。他後來表示，他和北京方面並未討論 Blackwell 晶片出貨事宜。輝達執行長黃仁勳周三接受彭博電視訪問時說，該公司對中國市場的營收預測是「零」。他在輝達公布財報後說：「我們當然希望有機會，能再以優秀的產品重新進入中國市場。」

SAFE 法案針對的，在於是否應該由行政部門決定對陸出售晶片的問題。法案一旦生效，將收回行政部門的決定權，並強制商務部一律駁回所有效能高於 H20 的晶片對中出口的申請。

不過，這項強制規定的效期只有兩年半，反映立法者也意識到 AI 硬體技術的變化過於快速——從 OpenAI 推出 ChatGPT 至今才短短三年，整個產業已翻天覆地。

