幫輝達排除障礙？傳美晶片出口限制轉彎 白宮籲國會擋下GAIN AI法案
彭博資訊20日引述知情人士報導，白宮正遊說國會不要將「GAIN AI法案」納入年度國防授權法案（NDAA）。GAIN AI法案要求晶片製造商向中國及其他武器禁運國家供貨時，必須讓美國企業優先選購。若法案通過，輝達與超微將實質上無法對中國出售最先進產品。
彭博描述，GAIN AI法案以「美國優先」為包裝迎合川普政府，實際是跨黨派對川普有意重新開放管制晶片出口的反制。輝達已公開遊說反對法案，目前傳出的白宮立場對輝達來說是一項勝利。
若法案不通過，對包括微軟的部分美國大型雲端業者反而是一種損失。因為這些業者支持法案，是希望能確保比中國對手更優先取得AI硬體，同時也讓美企在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等地所設的資料中心，更容易合法取得先進的AI晶片。
即便GAIN AI告吹，並不代表國會將停止對中國的晶片限制行動。報導指出，跨黨派議員正研擬另一項更簡化的「SAFE法案」，打算將現行AI晶片出口管制寫入法律，要求主管的商務部在未來30個月內，一律拒絕任何向中國出口性能高於現行標準的AI晶片申請。
目前，GAIN AI是否併入正在商議的年度國防授權法案仍未定，何時提出SAFE法案也尚待決定。
