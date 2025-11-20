川普將接見曼達尼 白宮與紐約市關係待觀察
美國總統川普表示，他明天將在白宮接見紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）。川普在近期競選期間曾猛烈攻擊這位34歲、自稱民主社會主義者的政治新星。
法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上指出，這位市長當選人「要求會面」，會面將於「11月21日在橢圓形辦公室舉行」。
曼達尼方面尚未立即證實此事。
川普與曼達尼會面，象徵兩位同樣在紐約皇后區成長的男性同台，但相似之處大概僅止於此。
強烈反移民的川普曾嘲諷曼達尼的南亞名字，並威脅這位穆斯林當選並掌理全美最大城市後，將削減紐約聯邦資金。
曼達尼也不曾對川普退讓，本月稍早在勝選集會上公開回擊這位79歲的共和黨人。
他對著台下支持者說：「川普，我知道你在看，我只有一句話——把音量開大！」
白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）後來證實，川普確實有觀看曼達尼的演說。
