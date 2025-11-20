快訊

中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石

吳怡萱生了！女兒「吳花果」提前報到 柯文哲、黃國昌高調送祝福

川普將接見曼達尼　白宮與紐約市關係待觀察

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國總統川普表示，他明天將在白宮接見紐約市長當選人曼達尼(見圖)。美聯社
美國總統川普表示，他明天將在白宮接見紐約市長當選人曼達尼(見圖)。美聯社

美國總統川普表示，他明天將在白宮接見紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）。川普在近期競選期間曾猛烈攻擊這位34歲、自稱民主社會主義者的政治新星。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上指出，這位市長當選人「要求會面」，會面將於「11月21日在橢圓形辦公室舉行」。

曼達尼方面尚未立即證實此事。

川普與曼達尼會面，象徵兩位同樣在紐約皇后區成長的男性同台，但相似之處大概僅止於此。

強烈反移民的川普曾嘲諷曼達尼的南亞名字，並威脅這位穆斯林當選並掌理全美最大城市後，將削減紐約聯邦資金。

曼達尼也不曾對川普退讓，本月稍早在勝選集會上公開回擊這位79歲的共和黨人。

他對著台下支持者說：「川普，我知道你在看，我只有一句話——把音量開大！」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）後來證實，川普確實有觀看曼達尼的演說。

川普 紐約 社群
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普自誇控通膨、美國進入「黃金時代」…網曝真實慘況酸爆

憂物價與美中貿易休戰被打亂！路透：美官員：半導體關稅可能緩徵

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

川普白宮設宴 黃仁勳、馬斯克都在

相關新聞

川普簽署淫魔富豪案！司法部30天內須全數公開 獄中死因可能見光

美聯社報導，美國總統川普於美東時間19日正式簽署法案，強制司法部公開淫魔富豪艾普斯坦案的相關文件。

「艾普斯坦電郵」重創聲譽！扛不住壓力？桑默斯暫卸哈佛教職

美國哈佛大學前校長桑默斯（Larry Summers）17日遭校報揭露，曾與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Ep...

幫輝達排除障礙？傳美晶片出口限制轉彎 白宮籲國會擋下GAIN AI法案

彭博資訊20日引述知情人士報導，白宮正遊說國會不要將「GAIN AI法案」納入年度國防授權法案（NDAA）。GAIN A...

川普將接見曼達尼　白宮與紐約市關係待觀察

美國總統川普表示，他明天將在白宮接見紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）。川普在近期競選期間曾猛烈攻擊這...

川普擬頒行政命令　阻州政府單獨制定AI監管法規

根據路透社今天見到的草案內容，美國總統川普考慮發布一項行政命令，企圖以提起訴訟和扣留聯邦資金等方式，阻止各州單獨制定人工...

美密蘇里州尋求聯邦協助 向中國追討7800億疫情損害賠償

美國聯邦法官3月就隱瞞COVID-19疫情案，裁定中國須賠償約250億美元（約新台幣7800億元），密蘇里州試圖扣押中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。