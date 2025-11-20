快訊

「艾普斯坦電郵」重創聲譽！扛不住壓力？桑默斯暫卸哈佛教職

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國前財政部長、哈佛大學前校長桑默斯2024年4月17日在華府舉行的世界經濟峰會發表演講。法新社
美國前財政部長、哈佛大學前校長桑默斯2024年4月17日在華府舉行的世界經濟峰會發表演講。法新社

美國哈佛大學前校長桑默斯（Larry Summers）17日遭校報揭露，曾與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）保持密切電郵往來，諸多內容也被公諸於眾。他當天稍晚宣布即刻暫停所有公共職務，但持續任教。不過，華爾街日報19日報導，桑默斯決定聽從外界呼籲，離開課堂，不再完成本學期在哈佛大學剩下的教學工作。

桑默斯的發言人表示，他下學期未安排任何授課；此外，他將立即請假，並暫停擔任哈佛甘迺迪學院莫薩瓦－拉赫馬尼商業與政府中心（Mossavar-Rahmani Center for Business and Government）主任一職。。

發言人指出，該課程剩餘三堂課將由共同授課教師完成。哈佛也證實，桑默斯已正式向校方表達此意願。此前，桑默斯已辭去人工智慧公司OpenAI董事。

美國國會上周公布逾兩萬份艾普斯坦文件，列出多名與他通信的知名人士，桑默斯亦名列其中。雖然出現在通信名單並不代表涉及不當行為，但此事仍使外界質疑他與艾普斯坦的關係。

「哈佛紅報」報導，桑默斯把艾普斯坦當成「軍師」，請益如何追求一名女性「門生」，報導稱這名女子是中國前副財長、亞投行前行長金立群的女兒、現任香港科技大學教授金刻羽。

麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）本周早前表示，不應信任桑默斯在大學授課或向政府提供建議，批評他在與艾普斯坦往來中展現「極糟糕的判斷力」。

哈佛大學 發言人 美國
