川普擬頒行政命令　阻州政府單獨制定AI監管法規

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
圖為AI示意圖。路透
圖為AI示意圖。路透

根據路透社今天見到的草案內容，美國總統川普考慮發布一項行政命令，企圖以提起訴訟和扣留聯邦資金等方式，阻止各州單獨制定人工智慧（AI）法規。

報導指出，此舉恐掀起各州反彈，也凸顯川普有意採取行動，協助AI業者克服一連串被視為阻礙創新的零碎法律。

根據文件，這項行政命令將責成司法部長邦迪（Pam Bondi）成立一個「AI訴訟特別工作小組」，以違憲地監管州際貿易、被現有聯邦法規所取代等理由，挑戰各州的AI監管法律。

這項行政命令也將要求商務部審查各州法律並發布指導方針，允許其在某些情況下扣留聯邦給予州政府的資金。

今年稍早，美國聯邦參議院以99比1的壓倒性票數，否決一項阻止各州自行制定AI法律的提案。當時，兩黨州議員與州檢察長都強烈反對這項提案，認為這將削弱各州保護居民免受詐騙、深偽影像與兒童受虐影像侵害的能力。

共和黨籍的川普昨天在社群媒體發文，敦促國會議員將聯邦AI標準列入單獨法案，或納入稱為「國防授權法案」（NDAA）的國防政策法案後，此一議題再度升溫。

川普說，美國必須制定統一的聯邦AI監管標準，如果每個州各自為政，將導致這項技術面臨過度管制的風險。

川普的行政命令草案將指派白宮法律事務主任布雷德（James Braid）及AI負責人薩克斯（David Sacks）提出聯邦立法建議，同時找出阻止各州相關法規生效的辦法。

這項行政命令草案還批評加州近期通過要求業者公開披露風險控管措施的AI法案，稱其「複雜且繁瑣」。

然而，一名白宮官員告訴記者，在做出正式宣布前，任何有關潛在行政命令的討論都屬猜測。

國防授權法案 命令 川普
