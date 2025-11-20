快訊

美參院軍委會與五角大廈關係緊張　2官員任命陷僵局

中央社／ 華盛頓19日專電

美媒引述消息人士報導，美國聯邦參議員與五角大廈主導政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）出現爭端之際，參議院軍事委員會原訂今天推進多項川普政府提名的國防官員人事案，但其中2位提名人的表決計畫被取消。

政治新聞網站Politico今天報導，參院軍委會原本今天預計批准超過10位五角大廈官員的人事案，但最終取消了針對政策副次長提名人韋勒茲－葛林（Alexander Velez-Green），以及戰略、計畫及部隊事務助理部長提名人達莫（Austin J. Dahmer）的表決。

參院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）罕見延後這2項人事案的表決，顯示委員會內傳統共和黨人的強硬態度，將衝突指向這2位提名人的上司柯伯吉。共和黨的國防強硬派批評柯伯吉，認為他將國會排除在重要戰略決策之外。

美國國會季刊（CQ）報導，一名知情人士指出，其他一些提名人選已在今天這場閉門會議中獲得委員會同意送交參議院全院審議，但相關名單並未公布。

共和黨籍的韋克爾對國會議員和五角大廈決策官員之間缺乏互動感到不滿。他日前在聽證會上表示，「本委員會的議員和工作人員一直難以從政策辦公室獲得資訊」，也無法針對「國防戰略報告」或「全球態勢評估」等重要國防政策文件與五角大廈政策單位進行有意義磋商。

共和黨參議員們還抱怨，五角大廈做出某些決策之前，他們事先沒有收到通知，也未經過討論，例如從羅馬尼亞撤回數百名美軍及暫停對烏克蘭武器運送。

報導指出，共和黨目前在參院軍委會中僅以14比13占有些微多數，若有一名共和黨議員投下反對票，再加上民主黨議員全數反對，該提名就可能被否決。

韋勒茲－葛林、達莫的人事案在短期內是否有推進的途徑，目前還不明朗。

韋勒茲－葛林11月初在聽證會上表示，他向來支持對台灣提供武器裝備，確保台灣擁有自我防衛所需的裝備。在台美共同生產武器方面，他認為，應聚焦複雜度相對較低、且台灣已具備相應人力、生產基礎設施的項目。

面對議員關切美國售台岸置魚叉飛彈防禦系統交付進度，達莫日前在聽證會上回應表示，國防部正迅速推進，確保台灣能獲得自我防衛所需的能力。他並強調，美國需要和台、菲等處於對抗中國脅迫前線的國家進行安全合作。

