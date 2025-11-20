快訊

美密蘇里州尋求聯邦協助 向中國追討7800億疫情損害賠償

中央社／ 密蘇里州傑佛遜市19日綜合外電報導
圖為COVID-19疫苗注。美聯社
圖為COVID-19疫苗注。美聯社

美國聯邦法官3月就隱瞞COVID-19疫情案，裁定中國須賠償約250億美元（約新台幣7800億元），密蘇里州試圖扣押中國在美資產抵償，並尋求川普政府協助執行法院判決。

美聯社報導，密蘇里州檢察長哈納威（CatherineHanaway）今天表示，已請求美國國務院正式通知中國，密州打算扣押部分或全部由中國政府持有的資產，以支付這筆賠償金。

聯邦法官的判決支持密蘇里州的主張，認為中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間囤積個人防護裝備，危害密州及其居民。中國拒絕接受判決結果，直斥這起在2020年疫情初期提起的訴訟「荒謬」。

中國外交部今年稍早表示，中國在疫情期間採取的行動不受美國管轄，中方也不承認這項判決。

若干法律專家質疑密蘇里州能否成功執行法院判決，因為根據美國法律，外國政府享有「國家主權豁免權」，使其免受美國法院起訴。

哈納威說，她知道這個過程會很漫長。

她說：「我們認為密州受到損害，我們希望可以彌補損失。向受疫情影響的人們提供醫療照護與其他福利都需要資金。」

哈納威說，她的辦公室仍在彙整可鎖定的中國資產清單。她說，密州會把焦點放在中國政府完全持有的資產，以及中國政府持股企業名下資產。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇在聲明中表示，中國在疫情期間採取的防控政策和措施屬「國家主權行為，不受美國法院管轄」，「中方對此堅決反對，更不會接受所謂的缺席判決」。

美國國務院今天未立即回應置評請求。

美國 疫情 資產
