簽署公開艾普斯坦檔案法案 川普：民主黨恐適得其反

民主黨長期指控美國總統川普與已故美國富豪與性犯罪者艾普斯坦的關係過從甚密，甚至指控川普知情艾普斯坦的犯罪情形。川普19日做出反擊，指艾普斯坦終生是一名民主黨人，並表示，艾普斯坦與多位民主黨人士關係密切，還捐款給民主黨政治人物；川普表示，他已經簽署公布艾普斯坦檔案的法案，結果不會如民主黨預期。

川普19日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，艾普斯坦是在他第一任總統任內被控告，而不是民主黨執政的時候，且艾普斯坦一直是民主黨人，並向民主黨政治人物捐款。

川普指出，艾普斯坦與美國前總統柯林頓、前財政部長兼經濟學者桑默斯（Larry Summers）以及作為民主黨重要金主的職場社交平台領英（LinkedIn）創辦人霍夫曼（的Reid Hoffman）的關係匪淺。

川普並指控聯邦眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）曾在艾普斯坦被控告後，仍向艾普斯坦募款。

川普說，或許民主黨人與艾普斯坦的關係會很快被揭發，因為他已經簽署公開艾普斯坦檔案的法案；川普說，是他要求眾議院議長強生（Mike Johnson）和聯邦參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）在國會通過這項法案；川普說，由於他做出請求，法案幾乎在國會無異議通過。

川普表示，在他的指示之下，司法部已經提供近5萬頁的檔案給國會，而拜登政府沒有給過國會任何關於艾普斯坦的檔案，甚至沒有提到過艾普斯坦。

川普表示，民主黨利用艾普斯坦來轉移大眾的注意力，讓民眾忽略川普政府的所獲得的成功，但川普表示，這些檔案將衝擊民主黨，勝於對共和黨的影響。川普說，民主黨最新的騙局將會為民主黨帶來適得其反的結果。