川普簽署淫魔富豪案！司法部30天內須全數公開 獄中死因可能見光

美聯社報導，美國總統川普於美東時間19日正式簽署法案，強制司法部公開淫魔富豪艾普斯坦案的相關文件。

川普在社群發表長文宣布已簽署這項法案，並指控民主黨利用艾普斯坦案轉移外界對現任政府的政績，且稱這起案件對民主黨人的影響遠大於共和黨。

接下來，司法部必須在30天內公布所有與艾普斯坦相關的檔案與通訊紀錄，以及2019年他離奇在聯邦監獄自縊死亡的調查內容。

根據美聯社，法案允許為保護受害者或避免影響調查而遮掩部分內容，但司法部「不得因尷尬、名譽受損或政治敏感」等理由而拒絕公開資料。

66歲的艾普斯坦是美國金融家，2019年原本在獄中等待性交易案審訊，卻在當年8月10日上午突然被發現死亡。監獄官員稱，他是自縊身亡。

