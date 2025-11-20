快訊

勞動部明定病假權 勞工請病假「不超過10天」不得有不利待遇

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率「倒數第5」

光復鄉「超人村長」救災操勞過度入院…數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

川普簽署淫魔富豪案！司法部30天內須全數公開 獄中死因可能見光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普19日在美沙投資論壇發表演說。法新社
美國總統川普19日在美沙投資論壇發表演說。法新社

美聯社報導，美國總統川普於美東時間19日正式簽署法案，強制司法部公開淫魔富豪艾普斯坦案的相關文件。

川普在社群發表長文宣布已簽署這項法案，並指控民主黨利用艾普斯坦案轉移外界對現任政府的政績，且稱這起案件對民主黨人的影響遠大於共和黨。

接下來，司法部必須在30天內公布所有與艾普斯坦相關的檔案與通訊紀錄，以及2019年他離奇在聯邦監獄自縊死亡的調查內容。

根據美聯社，法案允許為保護受害者或避免影響調查而遮掩部分內容，但司法部「不得因尷尬、名譽受損或政治敏感」等理由而拒絕公開資料。

66歲的艾普斯坦是美國金融家，2019年原本在獄中等待性交易案審訊，卻在當年8月10日上午突然被發現死亡。監獄官員稱，他是自縊身亡。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

司法 法案 美國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

美司法部應國會要求 將限期公布艾普斯坦檔案

川普白宮設宴 黃仁勳、馬斯克都在

川普支持率探低 降至38%

相關新聞

川普簽署淫魔富豪案！司法部30天內須全數公開 獄中死因可能見光

美聯社報導，美國總統川普於美東時間19日正式簽署法案，強制司法部公開淫魔富豪艾普斯坦案的相關文件。

簽署公開艾普斯坦檔案法案 川普：民主黨恐適得其反

民主黨長期指控美國總統川普與已故美國富豪與性犯罪者艾普斯坦的關係過從甚密，甚至指控川普知情艾普斯坦的犯罪情形。川普19日...

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

美國總統川普今年上任以後，每每提到晶片產業就會想到台灣，川普19日表示，晶片產業從美國手中被拿走，他不責怪台灣；川普表示...

川普白宮設宴 黃仁勳、馬斯克都在

美國總統川普18日晚間於白宮舉行盛大國宴，招待自沙烏地阿拉伯遠道而來的王儲賓沙爾曼，輝達執行長黃仁勳與特斯拉的馬斯克都成...

川普支持率探低 降至38%

最新民調顯示，美國總統川普支持率降至38%，為他重返白宮以來新低。根據路透與Ipsos於17日結束的這項調查，民眾一是不...

打臉川普與強生…美兩院壓倒性通過 強制公開艾普斯坦案

美國聯邦參眾議院十八日幾乎無異議通過法案，強制司法部卅天內公布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關檔案，法案美東時間十九日送交總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。