快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

美司法部應國會要求 將限期公布艾普斯坦檔案

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國國會昨天以壓倒性票數通過法案，要求川普政府公開有關調查已故性犯罪富豪艾普斯坦的檔案後，美國司法部長邦迪今天宣布，司法部將在30天內公布相關檔案。

路透社報導，美國政府調查艾普斯坦（JeffreyEpstein）的檔案受到全美矚目，未來公布這些檔案有望進一步揭露艾普斯坦生前的活動。

艾普斯坦因招募未成年人從事賣淫而在2008年被定罪。而他被定罪為性犯罪者之前，曾與美國總統川普（Donald Trump）以及其他名流來往。

艾普斯坦2019年依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，他候審期間在獄中身亡，事後被判定是自殺。

有關艾普斯坦的醜聞已經困擾川普數月，部分原因是他先前向支持者放大有關艾普斯坦的陰謀論。許多川普的選民認為，他帶領的政府掩蓋艾普斯坦與多名權貴之間的關係，並且隱瞞艾普斯坦2019年死在曼哈頓監獄的細節。

邦迪今天在記者會證實，司法部應國會要求，將在30天內公布有關艾普斯坦案的調查檔案。參議院與眾議院18日以壓倒性票數通過法案，要求司法部公開檔案。

邦迪（Pam Bondi）也表示，「我們將繼續遵守法律，並鼓勵最大程度的透明化」。

不過，司法部這次可能不會公開完整資料，以免影響調查工作。川普先前要求邦迪和聯邦調查局（FBI）調查艾普斯坦與多名民主黨人士之間的關係。

而邦迪也表示，司法部將保護資料中性販運受害者的身分。

司法 檔案 川普
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普控告CNN誹謗案 遭聯邦上訴法院駁回

美國會通過法案 艾普斯坦檔案將強制公開

一連串命令遭拒 6跡象曝川普對共和黨掌控漸鬆動

沙烏地對美投資1兆 川普與王儲笑開懷

相關新聞

打臉川普與強生…美兩院壓倒性通過 強制公開艾普斯坦案

美國聯邦參眾議院十八日幾乎無異議通過法案，強制司法部卅天內公布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關檔案，法案美東時間十九日送交總統...

追求陸美女教授 哈佛前校長找「淫魔」當軍師

哈佛大學學生報「哈佛紅報」十七日揭發前校長桑默斯與已故淫魔富豪艾普斯坦密集電郵往來內容，包括桑默斯把艾普斯坦當成「軍師」...

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

美國總統川普今年上任以後，每每提到晶片產業就會想到台灣，川普19日表示，晶片產業從美國手中被拿走，他不責怪台灣；川普表示...

川普白宮設宴 黃仁勳、馬斯克都在

美國總統川普18日晚間於白宮舉行盛大國宴，招待自沙烏地阿拉伯遠道而來的王儲賓沙爾曼，輝達執行長黃仁勳與特斯拉的馬斯克都成...

川普支持率探低 降至38%

最新民調顯示，美國總統川普支持率降至38%，為他重返白宮以來新低。根據路透與Ipsos於17日結束的這項調查，民眾一是不...

退出所有公共事務！美前財長桑默斯涉「淫魔」案 辭去OpenAI董事職務

在美國總統川普下令司法部調查前財長桑默斯及其他知名民主黨人士跟已故性犯罪者艾普斯坦的關係後，桑默斯已辭去人工智慧（AI）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。