路透：美國要烏克蘭認了！ 用割地與裁軍交換止戰
2位知情人士19日對路透指稱，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基示意，烏方必須接受美方草擬的1個架構，以結束俄烏戰爭。該架構提議基輔放棄領土及部分武裝。
鑒於事涉敏感而要求匿名的上述2位人士說，美方所擬的架構，還包括裁減烏克蘭武裝部隊的規模。這2人還說，華府想要基輔接受該架構中的這些主要重點。
路透19日報導說，值此烏克蘭面臨俄羅斯在烏東進一步攻城掠地，與澤倫斯基處理貪瀆醜聞、烏克蘭國會同日將能源部長格林丘克（Svitlana Grinchuk）和司法部長加盧申科（German Galushchenko）免職之際，美國這樣的提案，將代表基輔的1個重大挫折。
1位烏克蘭官員稍早對路透聲稱，基輔已接收到關於1套美國提案的「信號」，以結束俄烏戰爭，而華府已和莫斯科討論這些提案。上述2位人士表示，在這些提案的準備工作上，烏克蘭沒有任何角色。
白宮及美國國務院均尚未對此置評。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言