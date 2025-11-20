路透：美國要烏克蘭認了！ 用割地與裁軍交換止戰

2位知情人士19日對路透指稱，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基示意，烏方必須接受美方草擬的1個架構，以結束俄烏戰爭。該架構提議基輔放棄領土及部分武裝。

鑒於事涉敏感而要求匿名的上述2位人士說，美方所擬的架構，還包括裁減烏克蘭武裝部隊的規模。這2人還說，華府想要基輔接受該架構中的這些主要重點。

路透19日報導說，值此烏克蘭面臨俄羅斯在烏東進一步攻城掠地，與澤倫斯基處理貪瀆醜聞、烏克蘭國會同日將能源部長格林丘克（Svitlana Grinchuk）和司法部長加盧申科（German Galushchenko）免職之際，美國這樣的提案，將代表基輔的1個重大挫折。

1位烏克蘭官員稍早對路透聲稱，基輔已接收到關於1套美國提案的「信號」，以結束俄烏戰爭，而華府已和莫斯科討論這些提案。上述2位人士表示，在這些提案的準備工作上，烏克蘭沒有任何角色。

白宮及美國國務院均尚未對此置評。