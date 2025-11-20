川普支持率探低 降至38%

最新民調顯示，美國總統川普支持率降至38%，為他重返白宮以來新低。根據路透與Ipsos於17日結束的這項調查，民眾一是不滿他處理生活成本的方式，二是不贊同他在已故性犯罪富豪艾普斯坦調查案上的做法。

與上次於月初進行的民調相比，川普整體支持率下滑2個百分點。而他本任期開始時，獲47%民眾正面評價，但此後支持度已下滑9個百分點，目前逼近他第一任期時的谷底，也與拜登執政時最低點相去不遠。拜登支持度最低曾跌至35%，而川普第一任期最低為33%。

不過川普在共和黨內的支持度依然穩健。

今年以來，外界對川普最大的質疑，主要在於他是否盡力協助減輕日常開銷。生活成本的議題也曾重創拜登政府，且是川普2024年總統大選擊敗賀錦麗的關鍵。

最新民調中，僅26%的美國民眾認為川普在控管生活成本方面表現良好，低於本月稍早的29%；65%受訪者不滿意川普在生活成本方面的表現，包含每三名共和黨人就有一人。

川普聲望下滑，恐讓共和黨在明年期中選舉處於較不利的位置，不過這份民調也顯示，選民仍普遍認為共和黨在經濟政策上表現較佳。

至於全美矚目的已故性犯罪金融家艾普斯坦一案，美國參眾兩院18日皆以空前速度通過決議，要求司法部公布所有檔案，川普先前極不情願公開，但近日改口表示將順從民意。