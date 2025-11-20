川普白宮設宴 黃仁勳、馬斯克都在
美國總統川普18日晚間於白宮舉行盛大國宴，招待自沙烏地阿拉伯遠道而來的王儲賓沙爾曼，輝達執行長黃仁勳與特斯拉的馬斯克都成了座上賓，再次凸顯黃仁勳在華府舉足輕重的地位，也代表馬斯克與川普的關係「破冰」。
另據路透記者說法，馬斯克與黃仁勳19日也將出席在華盛頓舉行的美沙投資論壇。
在這場晚宴上受邀的商界領袖除了黃仁勳與馬斯克，還有蘋果執行長庫克、甲骨文創辦人之子小艾里森（David Ellison）、避險基金經理人艾克曼等，總計約有50位來自各種產業的執行長和高層。此外，足球巨星「C羅」羅納度、美國副總統范斯、眾議院議長強生等共和黨政治領袖也都在場。
馬斯克重返白宮，象徵馬斯克與川普的關係有所緩和。今年稍早，雙方因政府赤字支出的激烈爭論而決裂，原本「好麻吉」的關係因此破裂。馬斯克似乎也對政治心灰意冷，之後還揚言成立第三政黨。
