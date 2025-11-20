追求陸美女教授 哈佛前校長找「淫魔」當軍師

哈佛大學學生報「哈佛紅報」十七日揭發前校長桑默斯與已故淫魔富豪艾普斯坦密集電郵往來內容，包括桑默斯把艾普斯坦當成「軍師」，請益如何追求一名女性「門生」，報導稱這名女子是中國前副財長、亞投行前行長金立群的女兒金刻羽。

哈佛前校長桑默斯。法新社 根據美國眾議員公布的艾普斯坦二○一八年十一月到二○一九年七月五日之間簡訊與電郵紀錄，二○○五年就已結婚的桑默斯，向艾普斯坦請教如何追求該女子，艾普斯坦經常提供建議，自稱是桑默斯的「搭檔」。

根據「哈佛紅報」報導，從這些簡訊可看出，現年七十歲的桑默斯，當時想追求的對象是現年四十三歲的金刻羽。金刻羽二○○○年至二○○九年在哈佛拿到學士與博士學位，隨即到倫敦政經學院任教，今年轉往香港科技大學任教，多年前她就被大陸媒體和網民封為美女學霸。她拒絕「哈佛紅報」採訪要求，眾院公布的訊息並未提到她和桑默斯有戀愛關係。

根據眾院公布檔案，二○一八年十一月底，桑默斯第一次向艾普斯坦提到心動對象，當時桑默斯在一場學術論壇與金刻羽見面，但桑默斯寫道，「現在覺得，我跟她不會有結果，只有經濟方面的師徒關係」。

桑默斯隨後在十二月一日簡訊中寫道，這名女子「對我評論她的穿著顯得有興趣」。後來在十二月底簡訊中，桑默斯提到了自己與金刻羽的父親金立群擁有長年友誼。

桑默斯曾把金刻羽請教研究報告意見的電郵轉寄給艾普斯坦，詢問艾普斯坦如果不回信是否妥當。艾普斯坦回覆寫道：「她已經開始顯得黏人，這樣很好。」兩人也曾經在簡訊中開玩笑討論，桑默斯是否可能與金刻羽上床。

在這七個月的訊息交換中，桑默斯和艾普斯坦兩人以代號「禍害」稱呼金刻羽。桑默斯曾對艾普斯坦說，金刻羽一直留在他身邊，是因為看中他的專業人脈。艾普斯坦二○一九年六月回覆簡訊寫道，「她註定要跟你在一起」。

兩人的簡訊互動，持續到艾普斯坦被控仲介賣淫而在二○一九年七月六日被捕的前一天。

簡訊內容顯示，桑默斯對艾普斯坦極為信任，從個人專業到私生活領域都徵詢艾普斯坦意見，雖然艾普斯坦早在二○○八年就因教唆未成年少女賣淫而曾被定罪判刑。

桑默斯十七日發出聲明表示：「我對自己的行為深感羞愧，並了解這些行為造成的痛苦。我為自己與艾普斯坦持續通信這個錯誤負有全部責任。」他宣布即刻暫停所有公共職務，辭去人工智慧公司OpenAI董事，但仍會繼續在哈佛任教。

桑默斯曾任柯林頓總統的財政部長、歐巴馬總統的國家經濟會議主席。他在二○○一年到二○○六年擔任哈佛大學校長，目前是哈佛大學教授。