退出所有公共事務！美前財長桑默斯涉「淫魔」案 辭去OpenAI董事職務

中央社／ 紐約19日綜合外電報導
前哈佛大學校長、前財長桑默斯(右)與被定猥亵兒童罪的重犯艾普斯坦密切來往，直到被捕的前一天。圖／美聯社
前哈佛大學校長、前財長桑默斯(右)與被定猥亵兒童罪的重犯艾普斯坦密切來往，直到被捕的前一天。圖／美聯社

美國總統川普下令司法部調查前財長桑默斯及其他知名民主黨人士跟已故性犯罪者艾普斯坦的關係後，桑默斯已辭去人工智慧（AI）公司OpenAI董事職務。

路透社報導，OpenAI董事會在聲明中表示，桑默斯（Larry Summers）「決定請辭OpenAI董事，我們尊重他的決定，我們感謝他為董事會所做的諸多貢獻，以及他帶來的見解」。

桑默斯請辭的消息是由美國媒體Axios率先披露。

曾任哈佛大學校長的桑默斯17日表示，將退出所有公共事務，他補充道，這項決定是為了「重建信任並修復與我最親近人士之間的關係」。

哈佛大學學生報昨天報導，校方將重新調查桑默斯與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的聯繫。

由共和黨主導的美國國會昨天幾乎全票通過，要求公開關於艾普斯坦的司法部檔案，這也是川普數個月來力抗、最終不再反對的結果。

許多川普支持者相信，他的政府曾試圖隱瞞艾普斯坦與權貴的關係，以及有關艾普斯坦之死的細節。艾普斯坦2019年死在曼哈頓監獄裡，被判定為自殺。

哈佛大學 美國 川普
