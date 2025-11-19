川普控告CNN誹謗案 遭聯邦上訴法院駁回

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國聯邦上訴法院今天維持了駁回總統川普控告CNN誹謗案的裁決。川普主張自己在2020年總統大選的勝選被偷走，CNN形容此說是「滔天謊言」（The Big Lie），遭川普提告。

法新社報導，美國地區法院法官辛格霍（RaagSinghal）2023年7月駁回川普（Donald Trump）對有線電視新聞網（CNN）提出的4.75億美元（約新台幣148億元）懲罰性賠償的訴訟。辛格霍是川普在白宮第一任期內任命的。

川普在訴訟中聲稱，CNN使用「滔天謊言」一詞，將他與已故德國納粹黨領袖希特勒（Adolf Hitler）的策略技倆聯繫起來。

他說，CNN使用「滔天謊言」一詞是「蓄意向觀眾散播原告與現代史上最令人憎惡的人物（希特勒）之一之間的關聯」。

辛格霍在裁決中表示：「被指控的言論屬於觀點，而非事實上的虛假陳述，因此不構成訴訟理由。」

第十一巡迴上訴法院的3名法官組成的小組今天對此表示贊同，其中有2名法官是川普任命的。

這個小組表示，川普未能充分指出CNN陳述內容有誤，因此，他的誹謗訴訟無法律依據。

川普與CNN和美國其他主要新聞媒體關係緊張，川普稱這些媒體為「假新聞」，並在社群媒體上多次抨擊它們。

