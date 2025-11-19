合約一處藏陷阱…加價買靠窗卻面壁 美乘客集體怒告2大航空公司

不少旅客訂機票時會額外付費選擇「靠窗座位」，盼能在飛行途中欣賞雲海或減緩不安情緒。但近日美國兩大航空公司卻因「靠窗卻沒有窗戶」的爭議，被乘客集體提告，意外掀起討論。

根據《紐約郵報》報導，多名旅客向法院控訴達美航空與美國聯合航空（United Airlines），指出他們花了額外費用購買「靠窗」座位，上機後卻發現眼前只有機艙壁面，根本沒有窗戶。其中一名乘客表示，她為座位多付了近170美元（約新台幣5300元），結果全程只能對著白牆，因此感到相當不滿。

面對訴訟，聯合航空在最新回應中要求法院駁回此案，理由是「靠窗座位」僅指「靠著機身側邊的座位」，並不保證一定會有實體窗戶。航空公司也強調，合約中並未明示「靠窗必有窗景」，不構成承諾落空。

不過，乘客代表律師反駁，認為航空公司此說法「與一般旅客的合理期待完全矛盾」，許多人願意加價，就是希望能看到外景、減少幽閉感或緩解暈機，卻在未被提醒的狀況下被安排到「無窗靠窗座位」，形同消費陷阱。

實際上，不少機型確實有「缺窗」的排數，例如波音737部分座位因機體內部管線配置無法開窗，而737又占聯合航空機隊過半；空中巴士A320與波音757也都有類似情況。部分航空公司會在訂位系統事先標示「無窗靠窗」座位，但達美與聯合並未提供這項資訊。

提告乘客主張，若事前知道該座位沒有窗戶，他們絕不會選擇、更不會為此多付費。訴訟指控航空公司違反契約、隱瞞資訊，甚至涉及「違約」的法律問題。目前案件正由聯邦法院審理中。