快訊

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

手插口袋送客…陸外交部司長見日本外務省官員 這穿搭疑洩北京1訊號

合約一處藏陷阱…加價買靠窗卻面壁 美乘客集體怒告2大航空公司

聯合新聞網／ 綜合報導
部分機型因機身結構設計會出現「缺窗排」，乘客即使選靠窗座位，仍可能會面對艙壁。示意圖／ingimage
部分機型因機身結構設計會出現「缺窗排」，乘客即使選靠窗座位，仍可能會面對艙壁。示意圖／ingimage

不少旅客訂機票時會額外付費選擇「靠窗座位」，盼能在飛行途中欣賞雲海或減緩不安情緒。但近日美國兩大航空公司卻因「靠窗卻沒有窗戶」的爭議，被乘客集體提告，意外掀起討論。

根據《紐約郵報》報導，多名旅客向法院控訴達美航空與美國聯合航空（United Airlines），指出他們花了額外費用購買「靠窗」座位，上機後卻發現眼前只有機艙壁面，根本沒有窗戶。其中一名乘客表示，她為座位多付了近170美元（約新台幣5300元），結果全程只能對著白牆，因此感到相當不滿。

面對訴訟，聯合航空在最新回應中要求法院駁回此案，理由是「靠窗座位」僅指「靠著機身側邊的座位」，並不保證一定會有實體窗戶。航空公司也強調，合約中並未明示「靠窗必有窗景」，不構成承諾落空。

不過，乘客代表律師反駁，認為航空公司此說法「與一般旅客的合理期待完全矛盾」，許多人願意加價，就是希望能看到外景、減少幽閉感或緩解暈機，卻在未被提醒的狀況下被安排到「無窗靠窗座位」，形同消費陷阱。

實際上，不少機型確實有「缺窗」的排數，例如波音737部分座位因機體內部管線配置無法開窗，而737又占聯合航空機隊過半；空中巴士A320與波音757也都有類似情況。部分航空公司會在訂位系統事先標示「無窗靠窗」座位，但達美與聯合並未提供這項資訊。

提告乘客主張，若事前知道該座位沒有窗戶，他們絕不會選擇、更不會為此多付費。訴訟指控航空公司違反契約、隱瞞資訊，甚至涉及「違約」的法律問題。目前案件正由聯邦法院審理中。

飛機 波音 航空公司 機艙
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

航空減碳新解 波音攜手新創企業封存10萬噸碳排

荷蘭等北約盟國放棄波音E-7 轉向歐洲替代方案

何時能正常營運？航空公司樂觀：禁令解除數天內可恢復

美聯邦政府最快本周開門 航空公司警告班次恢復沒那麼快

相關新聞

合約一處藏陷阱…加價買靠窗卻面壁 美乘客集體怒告2大航空公司

不少旅客訂機票時會額外付費選擇「靠窗座位」，盼能在飛行途中欣賞雲海或減緩不安情緒。但近日美國兩大航空公司卻因「靠窗卻沒有窗戶」的爭議，被乘客集體提告，意外掀起討論。

川普控告CNN誹謗案 遭聯邦上訴法院駁回

美國聯邦上訴法院今天維持了駁回總統川普控告CNN誹謗案的裁決。川普主張自己在2020年總統大選的勝選被偷走，CNN形容此...

亞馬遜加入戰局 Zoox無人駕駛計程車舊金山上路

亞馬遜（Amazon）的自動駕駛科技子公司Zoox今天起在美國舊金山提供免費的無人駕駛計程車服務。數天前Alphabet...

美國會通過法案 艾普斯坦檔案將強制公開

（德國之聲中文網）週二（11月18日），美國國會兩院先後通過法案，要求司法部應公開所有涉及已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的調查檔案。這天眾議院先以427人贊成、1人反對的壓倒

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

國土安全部公民及移民服務局(USCIS)17日提案建議，賦予移民官員更大權力，讓他們可以拒發綠卡(永久居留權)給使用聯邦...

華郵社論：川普袒護沙國王儲穆罕默德「選錯邊」

美國總統川普18日在白宮會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德時，被問到曾在華盛頓郵報任職的哈紹吉（Jamal Khashoggi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。