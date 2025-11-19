亞馬遜加入戰局 Zoox無人駕駛計程車舊金山上路

亞馬遜（Amazon）的自動駕駛科技子公司Zoox今天起在美國舊金山提供免費的無人駕駛計程車服務。數天前Alphabet旗下Waymo才開始在當地提供無人計程車載客上高速公路的服務。

路透社報導，Zoox車輛的外觀和乘坐感受與對手產品大不同，整輛車依據特定功能打造，外型看似帶輪子的烤麵包機，車內沒有方向盤或踏板這類人工控制裝置，乘客面對面而坐。

Zoox今年9月已開始在美國內華達州（Nevada）的賭城大道（Las Vegas Strip）及附近地區提供大眾免費的無人駕駛計程車服務。

Zoox今天透過部落格貼文宣布在舊金山推出「Zoox探索者」（Zoox Explorers）計畫，邀請民眾免費乘坐其無人駕駛計程車並分享回饋，以協助改進使用者經驗，好讓服務規模能擴大。

按照計畫，民眾登記搭乘後，將根據其所在地點及車隊中的即時車數，來決定是否排上搭乘。

Google（谷歌）母公司Alphabet旗下的Waymo上週才宣布，開始在美國加州的舊金山和洛杉磯及亞利桑那州（Arizona）的鳳凰城（Phoenix）提供無人駕駛計程車載客上高速公路的服務。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）也已透過配備安全監控系統及駕駛員，來擴大其無人駕駛計程車服務。