美政府啟動裁撤教育部計畫 業務轉去勞工部國務院等 被批剝奪學生未來

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國教育部長麥克曼今年9月4日在白宮參與一項會議時發言。美聯社
美國教育部長麥克曼今年9月4日在白宮參與一項會議時發言。美聯社

川普政府18日宣布大刀闊斧裁撤教育部計畫，將該部長期負責的K-12（小學至高中）學術支援、大學就學機會擴大等核心職責，大部分轉移給勞工部。此舉等同把教育部實質架空，朝川普競選時「最終關閉教育部」的承諾邁進一大步。

具體分工如下：大學生托育補助與外國醫學院認證移交衛生福利部（HHS）；傅爾布萊特學者計畫與國際教育補助轉交國務院；原住民教育辦公室則劃歸內政部。教育部僅剩少數業務，形同名存實亡。這些調整多數出自右翼智庫「2025計畫」教育篇，該篇主要執筆人柏克（Lindsey Burke）現任教育部長麥克曼（Linda McMahon）的政策副幕僚長。

麥克曼表示，此舉旨在「砍掉華盛頓繁瑣官僚層層關卡」，讓更多經費直接流入教室，並「重新聚焦於學生、家庭與學校」。白宮高層更強調，轉移職責可精簡行政、減少浪費。

然而，此計畫並未說明如何讓「州權更大」，這正是川普長期批評教育部「聯邦過度干預地方教育」的核心論點。批評者指出，僅把業務從一個聯邦部門換到另一個聯邦部門，權力仍集中在華府，並未真正下放給各州。

共和黨內部也出現裂痕。賓州眾議員費茲派翠克（Brian Fitzpatrick）公開反對，強調教育部核心辦公室「保障民權、擴大機會、確保每個孩子平等學習」，屬於「基礎職能」，不應視為可有可無。教師工會更是強烈譴責，全美教育協會（NEA）會長普林格（Becky Pringle） 痛批，川普政府選在「美國教育周」（American Education Week）宣布此計畫，根本是「剝奪學生未來」。

美國教育周是NEA和美國教育部等單位共同推動的全國性年度活動，每年11月的第三周舉行，它不是假日，而是表揚教師、推廣公立教育等全國教育宣導活動。

民主黨與教育團體已放話，將動員國會全力阻擋。廢除教育部需國會立法通過，共和黨雖掌控兩院，但黨內已有溫和派表態反對，短期內要完全關閉教育部仍困難重重。此舉被視為川普第二任期「去聯邦化」教育的最強硬開場，後續爭議勢必延燒。

教育部 川普 美國
