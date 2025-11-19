快訊

中央社／ 布宜諾斯艾利斯18日綜合外電報導
阿根廷國會立法委員會今天發布一份調查報告，指控總統米雷伊（Javier Milei）今年稍早推廣的加密貨幣$LIBRA疑似騙局，涉嫌詐欺。美聯社
阿根廷國會立法委員會今天發布一份調查報告，指控總統米雷伊（Javier Milei）今年稍早推廣的加密貨幣$LIBRA疑似騙局，涉嫌詐欺。

法新社報導，由反對黨成員主持的聯邦眾議院在報告中說，「分析的事實與涉嫌詐騙相符」，並將此事件「政治責任」歸咎於米雷伊及其妹妹兼得力助手，卡琳娜．米雷伊（Karina Milei）。

今年2月，米雷伊在社群媒體大力推廣名為「$LIBRA」的加密貨幣，並稱「全世界都想投資阿根廷的$LIBRA」。然而，投資者卻因此損失數億美元。

業內專家稱此舉為「拉地毯」（rug pull），也就是加密貨幣開發者在吸引資金後，迅速套現走人。

$LIBRA在短短一天內就經歷從暴漲到暴跌的驚人過程，米雷伊隨後卻聲稱自己「並不了解此計畫細節」。

米雷伊和$LIBRA相關人員此後陷入數十起訴訟，這些案件後來集中至法官以及負責調查的檢察官。

立法委員會在報告中表示，已將調查結論提交法院，但國會是否會就此案採取進一步行動，尚不得而知。

在10月期中選舉當選的新議員將於12月10日就職，新議會中，米雷伊的支持者較多，這將降低國會繼續調查此案的可能性。

由於米雷伊總統及其妹妹在被傳喚時均未到場接受質詢，委員會未能就此案對兩人進行訊問。

相關新聞

傳川普批准CIA對委內瑞拉出手！可能秘密任務曝光

美國加強對委內瑞拉的軍事施壓之際，紐約時報引述知情人士透露，總統川普已批准中央情報局（CIA）在委國執行秘密任務，這很可...

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

國土安全部公民及移民服務局(USCIS)17日提案建議，賦予移民官員更大權力，讓他們可以拒發綠卡(永久居留權)給使用聯邦...

華郵社論：川普袒護沙國王儲穆罕默德「選錯邊」

美國總統川普18日在白宮會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德時，被問到曾在華盛頓郵報任職的哈紹吉（Jamal Khashoggi...

美政府啟動裁撤教育部計畫 業務轉去勞工部國務院等 被批剝奪學生未來

川普政府18日宣布大刀闊斧裁撤教育部計畫，將該部長期負責的K-12（小學至高中）學術支援、大學就學機會擴大等核心職責，大...

誰向中國國營銀行貸款最多？美國生意人

美聯社報導，華府多年來持續告誡他國，不要向中國國營銀行貸款；但最新報告諷刺顯示，向中國國營銀行貸款最多的國家，正是美國。...

阿根廷國會指控總統米雷伊 涉加密貨幣詐騙

阿根廷國會立法委員會今天發布一份調查報告，指控總統米雷伊（Javier Milei）今年稍早推廣的加密貨幣$LIBRA疑...

