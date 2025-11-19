黃仁勳也是座上賓！川普國宴招待沙國王儲 馬斯克受邀顯示「破冰」

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普18日晚間於白宮舉行國宴招待沙國王儲，圖中可見到黃仁勳坐在中間一排的位置。美聯社
美國總統川普在周二（18日）晚間於白宮舉行盛大國宴，招待沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼，而輝達執行長黃仁勳與億萬富豪馬斯克都成了座上賓，除了凸顯黃仁勳在華府舉足輕重的地位，也顯示馬斯克與川普的關係「破冰」。

另據路透記者說法，馬斯克與黃仁勳周三將出席在華盛頓舉行的美國-沙烏地投資論壇，參與關於AI／技術的討論。

記者引用見到的相關文件指出：「這場對話將探討塑造下一波技術進步的新興力量，重點介紹為更智慧、更互聯的未來提供動力的架構、模型和投資。」

彭博稍早報導，美國與沙國最快本周敲定AI協議，美國計劃批准讓一定數量的先進AI晶片賣給沙國，這代表輝達和超微（AMD）有望受惠。

在周二晚間，受邀參與白宮國宴的商界領袖除了黃仁勳與馬斯克外、蘋果執行長庫克、媒體公司Skydance Media艾里森（David Ellison，甲骨文創辦人之子）、Salesforce執行長班紐夫、避險基金經理人艾克曼都是座上賓。

此外，足球巨星「C羅」羅納度、美國副總統范斯、眾議院議長強生等共和黨政治領袖也在場。

馬斯克周二重返白宮，，象徵馬斯克與川普的關係有所緩和。今年稍早，雙方因政府赤字支出的激烈爭論而決裂，原本「好麻吉」的親密關係因此破裂。

馬斯克的政治影響力在今年稍早觸及高峰後已逐漸消退。當時，他所主導的「政府效率部」擔任川普政府削減成本的執行單位。馬斯克也是2024年美國總統大選的最大單一金主，幾乎所有政治獻金都投入支持川普。

然而，這段長達數月的政治投入卻傷害了特斯拉（Tesla）品牌，消費者開始將該品牌的電動車與馬斯克的右翼政治立場連結，投資人也擔心他把時間投入華盛頓事務，讓他無法持續推動科技創新。

馬斯克5月離開白宮後，抨擊川普提出的「大而美」法案，因而與川普公開決裂。馬斯克本人似乎也對政治心灰意冷，稍後還揚言成立第三政黨來挑戰民主、共和兩黨的「雙頭壟斷」。之後，包括范斯在內的多位共和黨人都在尋求方式，試圖讓馬斯克回到共和黨陣營。

特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）曾說過，只要馬斯克能達成與他1兆美元薪酬方案相關的績效目標，他在未來參與選舉活動的自由度仍相當大。

美國總統川普（右）18日晚間於白宮舉行國宴招待沙國王儲賓沙爾曼（左）。歐新社
美國總統川普（右）18日晚間於白宮舉行國宴招待沙國王儲賓沙爾曼（左）。歐新社

