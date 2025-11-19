政治表態掛臉上？華府瘋整「海湖莊園臉」

美國華府正掀一股整型熱潮，許多客戶都想打造「海湖莊園臉」，這種面容以大量注射填充物營造出極度光滑與膨潤的線條，正是美國總統川普身邊菁英圈常見的風格。英國《衛報》評論，儘管共和黨反LGBTQ+，但這張臉很諷刺的竟與變裝皇后有幾分神似。

美媒Axios近日報導，今年1月起，華盛頓特區的整型診所湧現對「海湖莊園臉」的需求。海湖莊園是川普佛羅里達的私人俱樂部，也是政治核心圈的象徵。

醫師觀察到，愈來愈多客戶不再追求低調自然，反而偏愛「明顯而誇張」的整型效果。這種審美觀的轉向，也被解讀為一種政治表態，臣服於川普偏愛的非自然美容標準。

這股風氣或許也受到川普陣營中年輕官員的推波助瀾。像是發言人李維特與副手凱利，兩人都才28歲，後者還曾選美封后，她們總是妝容完美、儀態亮眼，成為某種形象標竿。

追求海湖莊園臉必須忍受頻繁的針劑注射，這通常要靠大量注射填充物與肉毒桿菌，才能塑造出飽滿而緊繃的線條，但也容易導致臉部僵硬如面具。儘管如此，仍有醫師以「現代貴族面具」招徠顧客。

當愈來愈多客戶直言偏好「人工感」，不斷要求「再多加一點」填充物，醫師也面臨兩難。在華府西區執業的Anita Kulkarni坦言，以前很少遇到患者提出不合理要求，但自川普再次上任以來，她已拒絕至少六例相關需求，例如唇部已明顯填充的患者要求繼續增量，「已超出安全範圍」。

醫師提醒，正如政治潮流會更迭，審美標準也非永恆。整型皆有期限，填充物會代謝，拉皮效果也會隨時間消失，「海湖莊園臉」終將如時尚一般，成為過去式。