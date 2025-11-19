川普警告勿過度監管AI 稱美國需有統一聯邦標準

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，美國必須制定統一的聯邦人工智慧（AI）監管標準，認為如果每個州都制定各自的規範，將導致這項技術面臨過度管制的風險。

路透社報導，川普在社群媒體上表示：「各州的過度監管正在威脅這個成長引擎。」

他發文說：「我們絕對需要一套聯邦標準，而不是由50個州的各自規範拼湊而成。」

川普指出，如果沒有統一的聯邦AI標準，中國將「輕易在AI競賽中追上我們」。

川普將贏得與中國的AI競賽列為優先目標。他在1月展開第2任期不久後，便下令政府制定AI行動計畫（AI Action Plan），讓「美國成為全球人工智慧首都」，並減少監管障礙以加速AI擴張。

AI的崛起引發了許多疑慮，包括擔憂這可能用來干擾民主程序、助長詐騙並導致失業。

共和黨籍的川普今天在社群媒體發文，敦促國會議員將聯邦AI標準列入單獨法案，或納入稱為「國防授權法案」（NDAA）的國防政策法案。

川普說：「納入NDAA或通過單獨法案，就沒有人能與美國競爭。」

