接收美國驅逐出境者 史瓦帝尼證實收510萬美元
史瓦帝尼今天首次證實，因接收美國大量遣返行動驅逐的數十人，已收到美國逾510萬美元。
這個位於非洲南部的小王國，自美國總統川普政府與至少5個非洲國家達成多項大多保密的協議後，已接收15名男子，作為第3國遣返計畫的一部分。該計畫遭到人權團體強烈批評。
人權觀察（Human Rights Watch）9月公開的文件顯示，史瓦帝尼同意以接收160名被遣返者換取510萬美元，來「建立其邊境與移民管理能力」。
在國會質詢此安排時，財政部長瑞肯伯（NealRijkenberg）證實政府確實收到這510萬美元。
他還表示，財政部整個過程都被蒙在鼓裡。
第1批5名男子7月搭乘美軍包機抵達，第2批則在10月初接收。
華盛頓方面表示，他們當中，有人是犯下性侵孩童及謀殺等罪行的「敗壞惡徒」。
瑞肯伯向國會表示，來自美國的這筆資金被匯入史瓦帝尼國家災害控管署（National Disaster ManagementAgency, NDMA）帳戶。
但他表示：「NDMA不得動用未經核准編列的資金。」
