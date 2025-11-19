達利號貨輪撞巴爾的摩大橋 美運安會：電線鬆動釀禍

美國國家運輸安全委員會（NTSB）今天指出，「達利號」（Dali）貨輪因電線鬆動發生電力故障，而在2024年3月撞上馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋，部分橋段瞬間坍塌，造成6人死亡。

路透社報導，調查發現，電力系統中有一條電線鬆動，造成斷路器意外跳脫，引發一連串事件，導致這艘長約289公尺的貨輪在撞橋前曾兩度停電，最終失去動力且無法操舵。

國家運輸安全委員會說，電線上的標籤導致線路與斷路器連接不良。

NTSB主席霍曼迪（Jennifer Homendy）形容，尋找這條鬆動電線，就像是「要在艾菲爾鐵塔（EiffelTower）上找出一枚鬆掉的鉚釘」。

她說，NTSB與達利號製造商HD現代重工（HDHyundai Heavy Industries）必須測試數以千計條電線，才能找到問題，「宛如大海撈針」。

NTSB指出，導致凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）坍塌的其他因素，還包括缺乏能夠減緩遠洋船舶撞擊影響的防護措施，倘若馬里蘭州交通局（MarylandTransportation Authority）曾對這座橋梁的脆弱性進行評估，就有機會採取行動。

替代大橋建造成本初估為17億（約新台幣530億元）至19億美元（約新台幣593億元），預計2028年底完工。馬里蘭州政府官員昨天表示，造橋成本預計將提高到43億（約新台幣1342億元）至52億美元（約新台幣1623億元），通車時間延至2030年底，原因包括新增橋墩防護系統，以及更長、更高的橋梁設計。

NTSB建議有關單位定期檢查高壓配電盤，並提出修改措施，讓船隻在失去電力後能更快恢復。

NTSB先前曾說，達利號在撞橋前曾多次失去電力，包括在離開港口前的維護期間經歷過一次停電，在撞橋前不久也發生停電。NTSB同時呼籲現代重工以「正確方式」在電線上貼標籤。

如同許多其他橋梁，凱伊橋並未配備警示系統，無法在偵測到危險時阻止車輛上橋。

NTSB今年3月呼籲針對19個州共68座橋梁的安全性進行緊急評估，包括舊金山金門大橋（Golden GateBridge）、紐約布魯克林大橋（Brooklyn Bridge）和紐約喬治華盛頓橋（George Washington Bridge）等。

美國聯邦調查局（FBI）已對凱伊橋倒塌事件展開刑事調查。