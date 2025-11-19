日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美銀調查顯示，約三分之一受訪者認為日圓將在明年帶來最佳報酬，比率高於黃金、美元與歐元。路透
美銀調查顯示，約三分之一受訪者認為日圓將在明年帶來最佳報酬，比率高於黃金、美元與歐元。路透

根據美銀（BofA）的調查，全球專業投資者表示，日圓的表現明年有望擊敗其他主要貨幣，預期日圓回升，甩開過去一年來兌美元的糟糕表現。

美銀對172位基金經理人進行的調查顯示，約三分之一受訪者認為日圓將在明年帶來最佳報酬，比率高於黃金、美元與歐元。只有3%的受訪者認為英鎊是首選貨幣。這些經理人合計管理約4,750億美元資產。

值得注意的是，日圓今年表現不佳，兌美元僅升值1%，在G10貨幣中表現最差。

同時，金價今年屢創新高，央行和散戶買盤湧入，主要因地緣政治與貿易風險帶動避險需求。另一方面，美元指數今年迄今已下跌約8%，邁向2017年以來最差年度表現，主要受美國總統川普政策的不確定性所拖累。

日圓今年表現乏善可陳，原因是日本央行對升息前景態度模糊，而且上月新上任的日本首相高市早苗主張寬鬆貨幣政策，其政府正著手準備規模超過預期的財政支出方案。

不過，經理人樂觀看待日圓2026年日圓展望，可能正是因為日圓目前被低估，而低估本身反映了外資對日本資產長期疲弱的投資意願。根據美銀調查，受訪投資人對日本股市的淨配置比率在低檔的4%，而這一看法已維持逾一年。

風險承受度較高的交易人士，也可能押注日本當局在未來數月可能干預匯市、支撐日圓匯率。去年當日圓兌美元匯率貶破160日圓關卡時，日本政府就曾出手干預。

