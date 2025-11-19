傳川普批准CIA對委內瑞拉出手！可能秘密任務曝光

美國加強對委內瑞拉的軍事施壓之際，紐約時報引述知情人士透露，總統川普已批准中央情報局（CIA）在委國執行秘密任務，這很可能是美方為了打擊委國的軍事行動鋪路，可能涉及網路戰、心理戰或資訊戰等破壞行動。報導另稱，委國總統馬杜洛私下對美承諾，願意在2至3年內下台，不過被美方以無法接受拖延交出權力為由拒絕。

紐時指出，尚不清楚CIA具體行動內容與時程，而任何由CIA執行的秘密行動很可能會先於軍事打擊。

目前川普尚未決定是否對委內瑞拉採取更廣泛行動，也並未說明除了打擊毒品外的最終目標，軍情官員則已備妥多種情境方案，包括擬定可能打擊的委國毒品設施名單，以及規畫對親馬杜洛的軍事單位實施打擊。川普上周已二度召開會議，聽取簡報並評估選項。

知情美委談判的消息人士表示，目前仍不清楚川普意向，不過從美委恢復秘密溝通管道來看，訴諸外交解決紛爭仍有可能。

川普可能同意透過外交協議，讓美國企業取得更多委內瑞拉石油資源的管道；也可能設法讓馬杜洛自願下台；或者動用武力推翻馬杜洛。