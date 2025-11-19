美沙簽核能協議與軍售案 川普為王儲辯護哈紹吉案

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

白宮表示，美國與沙烏地阿拉伯今天在沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）訪美期間，簽署了民用核能協議，以及美製F-35 戰機等重大軍售案，川普並為王儲辯護哈紹吉案。

法新社報導，白宮聲明指出，美沙兩國批准關於民用核能「共同宣言」，這項宣言「奠立未來數十年、數十億美元核能合作的法律基礎」，並符合「嚴格的核不擴散標準」。

此外，美國總統川普批准一項「重大防衛銷售案」，包括將未來交付F-35先進戰機。

此外，川普今天替穆罕默德．沙爾曼辯護，稱他對2018年「華盛頓郵報」記者哈紹吉（JamalKhashoggi）之死「毫不知情」，大力拉攏這位沙國實質領袖。

在白宮橢圓形辦公室，一名記者提問哈紹吉案讓川普相當生氣，指責這名記者「讓我們的賓客難堪」，並稱哈紹吉是「極具爭議性」的人物。

川普指出：「很多人不喜歡你所說的那位先生。不論你喜歡或不喜歡他，事情已經發生，但王儲對此毫不知情。我們就此打住。你不必以這樣的問題來讓我們的賓客難堪。」

川普痛斥美國廣播公司（ABC），要求吊銷其執照，原因是ABC記者問了關於哈紹吉遇害案的問題，稱這家公司「很爛」。

哈紹吉遇害以來穆罕默德．沙爾曼首次訪美，帶來1兆美元的美國投資承諾。他表示，哈紹吉事件「令人痛心」，是一個「巨大的錯誤」。

川普的說法與美國情報機構2021年的評估相牴觸。當時結論認為這位王儲下令殺害哈紹吉。沙國官員則稱是「惡棍特務」所為。

哈紹吉遇害案在川普第一任期引發外交危機，川普如今明顯希望淡化此事，加強與沙國間關係。

川普以隆重方式接待這位40歲的沙國王儲，讓他觀看F-35隱形戰機的空中飛行和禮炮展示。

川普稱這位沙國領袖是「非常好的朋友」，表示他在「人權以及其他方面都極好」。

兩國稍後簽署一系列合作協議，除了「民用核能合作協議」，川普也批准「未來交付」F-35戰機等重大軍售案。雙方也同意共享人工智慧（AI）技術，「同時保護美國技術免受外國影響」。

川普表示，他敦促王儲透過「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）與以色列關係正常化，希望把加薩的脆弱停火推向持久和平。

王儲也表示希望加入川普第一任期的重要外交成果「亞伯拉罕協議」，但前提是要有一條「清晰的巴勒斯坦建國道路」。

這位王儲與川普家族多年來保持密切聯繫，包括對這位從地產大亨轉任總統的領袖提供投資承諾。

就在沙國開發商宣布與川普集團（TrumpOrganization）在馬爾地夫開發新飯店合作的隔天，川普否認任何利益衝突。他說：「我與家族企業毫無關係。我已經退出了。」

川普 哈紹吉 王儲
