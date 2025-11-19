川普支持率38% 生活成本與艾普斯坦案衝擊民意

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

路透社/益普索民調顯示，美國總統川普支持率降至38%，為他重返執政以來新低，民眾一是不滿他處理生活成本的方式，二是不贊同他在已故性犯罪富豪艾普斯坦調查案上的做法。

這項民調共執行4天，昨天結束。

調查顯示，與上次於11月初進行的路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調相比，川普（Donald Trump）整體支持率下滑2個百分點。

川普第2個總統任期開始時獲47%民眾正面評價，但自1月以來支持度已下滑9個百分點，目前逼近他第1任期的谷底，也與前任民主黨籍總統拜登（JoeBiden）執政時最低點相去不遠。拜登支持度最低曾跌至35%，而川普第1任期最低為33%。

路透社/益普索最新民調顯示，川普在共和黨內的支持度依然穩健。

今年以來，外界對川普最大的質疑集中在他是否盡力協助減輕日常開銷。生活成本的議題也曾重創拜登政府，且是川普2024年總統大選擊敗拜登副手賀錦麗（Kamala Harris）的關鍵。

最新民調中，僅26%的美國民眾認為川普在控管生活成本方面表現良好，低於本月稍早民調的29%。川普今年1月上任以來，美國通膨率依然高於歷史標準：截至9月為止的12個月內，消費者物價上漲3%，同時就業市場疲弱。

調查中，有65%受訪者不滿意川普在生活成本方面的表現，包含每3名共和黨人就有1人。

川普的主要經濟政策是提高進口商品關稅，希望藉此促進美國製造業，但許多經濟學者認為此舉推升物價。在外界對其經濟政策益發不滿後，川普上週調降咖啡、牛肉、香蕉等食品雜貨的進口關稅。

川普聲望下滑，恐讓共和黨在明年期中選舉處於更不利的位置，不過路透社/益普索民調顯示，選民仍普遍認為共和黨是經濟政策上表現較佳的政黨。

● 艾普斯坦風波

美政府調查已故性犯罪富豪艾普斯坦（JeffreyEpstein）的檔案受到全美矚目。眾議院今天以427比1的壓倒性票數通過法案，要求司法部公開檔案，參議院傍晚也無異議通過，可見這起事件已累積強大政治動能，法案將送交川普簽署。

路透社/益普索最新民調顯示，僅20%受訪民眾認同川普處理艾普斯坦案的方式，共和黨內也只有44%持肯定態度；約70%的受訪者認為政府隱瞞了關於艾普斯坦客戶的資訊，當中民主黨人達87%，共和黨人占60%。

這項民調以線上方式抽樣調查1017位成年民眾，誤差約為正負3個百分點。

川普 民調 共和黨
