快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

美國造船業缺工嚴重 海軍部長：薪資不如便利商店怎麼吸引人造軍艦？

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍航空母艦「杜魯門號」2012年7月離開諾福克海軍造船廠進行海試。路透
美國海軍航空母艦「杜魯門號」2012年7月離開諾福克海軍造船廠進行海試。路透

美國造船業在後冷戰時期逐漸空洞化，熟練人力流失，使重建產業成為當前優先事項。官員指出，提高薪資是關鍵一環。美國海軍部長費蘭（John Phelan）就指出，若造船業希望吸引並留住工人，就必須提供更具競爭力的薪資。畢竟，如果工人領到的薪水與便利商店或亞馬遜差不多，願意去造軍艦的人自然就少。

商業內幕18日報導，費蘭與許多海軍官員、專家及造船業領袖都認為，薪資差距是美國造船業面臨的主要問題之一，因為薪水不足會增加培養專業技術勞動力的難度。他在上周於印第安納州韋恩堡（Fort Wayne）舉行的國防高峰會上談及美國造船與海軍戰備的當前優先事項，包括強化製造業及關鍵工業基礎，並表示支付造船工人的薪資是亟需解決的重大問題。

費蘭說：「老實說，當我到各州走訪，認為確實是薪資問題。」他補充，當工人在Buc-ee's便利商店或亞馬遜領到的薪水差不多，卻必須在狹窄空間裡整天焊接，「很難讓人願意去做這份工作。」

亞馬遜未回應《商業內幕》提問，但依照該公司9月公布的薪資資訊，美國物流與運輸員工平均時薪超過23美元（台幣約724元），其他職位甚至更高。費蘭點名的便利商店Buc-ee's拒絕透露平均薪資細節，不過求職網站數據顯示，其一般零售員工時薪約在15至25美元（台幣約472至787元）之間。

這些數字與造船廠薪資的實際對比尚不清楚。《商業內幕》聯繫的造船工會拒絕評論薪資，理由是工資依職務差異甚大，與其他產業相同。但費蘭的說法反映了長期存在的憂慮，海軍事務專家多年來都認為，造船業低薪是難以補充與留住人力的核心原因。

一些人指出，對於要求高的工作來說，薪資缺乏競爭力，使潛在勞工轉往其他產業。更好的造船廠生活品質和工作條件、更多自動化與改進培訓、附近可負擔住房以及更多福利，也被認為是潛在的解決方案。此外，問題不僅在於招聘，更在於如何長期留住員工、累積技術經驗。美國國會政府稽核處（GAO）報告顯示，造船廠在替換資深技術工人方面仍面臨明顯挑戰。

薪資 美國 工人
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

擺脫對美國巨擘依賴 德法矢言捍衛歐洲數位主權

美國會報告建議：台出資挹注第三國專案 強化美地區嚇阻力

沙國王儲承諾投資美國1兆美元 川普允出售F-35戰機

抱怨晶片生意輸台灣 川普：實在很不光彩

相關新聞

傳川普批准CIA對委內瑞拉出手！可能秘密任務曝光

美國加強對委內瑞拉的軍事施壓之際，紐約時報引述知情人士透露，總統川普已批准中央情報局（CIA）在委國執行秘密任務，這很可...

影／川普遭追問艾普斯坦文件惱羞嗆女記者「小豬」 挨批有如街頭流氓

美國總統川普素來有針對女性記者進行極具個人性質攻擊的紀錄，14日搭乘空軍一號時，他與彭博新聞白宮記者盧西（Catheri...

美國加速核能復興！川普政府為重啟三哩島核電廠提供10億美元貸款

華爾街日報18日報導，美國政府支持三哩島核電廠重啟，提供Constellation Energy公司10億美元（約台幣3...

美國造船業缺工嚴重 海軍部長：薪資不如便利商店怎麼吸引人造軍艦？

美國造船業在後冷戰時期逐漸空洞化，熟練人力流失，使重建產業成為當前優先事項。官員指出，提高薪資是關鍵一環。美國海軍部長費...

不滿追問艾普斯坦檔案 川普當面斥：糟糕的記者

美國總統川普日前才傳出在空軍一號上嗆媒體，川普18日又在白宮大罵美國廣播公司（ABC）記者，不但稱該記者態度不好，是「很...

川普政府鎖定紐約 揚言升高移民執法雷厲風行

白宮的邊境安全事務負責官員霍曼（Tom Homan）今天表示，他計劃加強聯邦在紐約市的移民執法行動。美國移民暨海關執法局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。