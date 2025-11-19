美批准對烏克蘭軍售 協助升級與維護愛國者系統

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國今天批准一項價值1.05億美元（約新台幣33億元）的對烏克蘭軍售案，用於對愛國者（Patriot）飛彈防禦系統進行升級與維護。與此同時，俄羅斯正持續猛轟鄰國烏克蘭。

法新社報導，美國國務院表示，已通知國會這項有關愛國者飛彈系統零件、培訓與服務的軍售案。烏克蘭仰賴這套防禦系統擊落來襲飛彈。

這項軍售案還包括把M901發射架升級為M903，以便能同時發射更多飛彈。

國務院聲明指出：「這項擬議中的軍售案將提升烏克蘭應對當前與未來威脅的能力。」

烏克蘭將自行支付這筆費用。美國總統川普一直批評美國對烏克蘭的軍事援助，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，相關援助金額已達約670億美元（約新台幣2兆元）。

儘管川普一再呼籲結束這場戰爭，俄羅斯仍拒絕長期停火的呼聲，並持續對烏克蘭展開攻勢。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）19日將訪問土耳其，希望藉此行重振美國外交調停的努力。

澤倫斯基上個月表示，烏克蘭還需額外25套愛國者系統，以抵禦俄羅斯日益升級的攻擊。

